Dini içerikli televizyon programlarının en çok izlenen isimlerinden Nihat Hatipoğlu’nun "Sahur Vakti" adlı programında kullanılan "Kıyamet ne zaman kopacak. Az sonra" altyazısı sosyal medyanın eğlence konusu oldu.

ATV'de geçen akşam yayınlanan programda, Hatipoğlu, reklam arasına gitmeden önce “Kıyametin ne zaman kopacağı” konusunda bir soruyu yanıtlayacaktı. Programın rejisi bu nedenle, reklamdan sonra programın devam edeceğini göstermek için kullanılan ve ‘KJ’ olarak adlandırılan banda “Kıyamet ne zaman kopacak. Az sonra” diye yazdı.

Programın o andaki ekran görüntüsü paylaşan sosyal medya kullanıcıları, programı ve Hatipoğlu’nu eleştiren, tiye alan mesajlar yazdı.

Sultanahmet Meydanı’ndan canlı olarak yayınlanan programda Hatipoğlu, konukların dini sorularını yanıtlıyor.