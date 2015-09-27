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Çevre

Kıyamet kasası Suriye için açılacak

Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi, savaştan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle kasaya verilen bazı tohumların alınmasını talep etti

27 Eylül 2015 21:43

Suriye'de devam eden iç savaş, bilim insanlarını, gıda ve bitkilere ait yüz binlerce tohum saklayan Svalbard Kasası'nın kapılarını açmaya zorladı. Kuraklık ve artan küresel ısınmaya dirençli tahıl yetiştirmeye çalışan bilim insanları, Suriye'nin Halep kentindeki tesislerin artık kullanılamayacağını, bu yüzden Svalbard Kasası'ndan tohum almaları gerektiğini açıkladı. 

Al Jazeera'nın haberine göre, Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) savaş nedeniyle yaşanan sıkıntı nedeniyle kasaya verilen bazı tohumların alınmasını talep etti. Norveç ile Kuzey Kutbu arasındaki takımadalarda kurulan Svalbard Kasası, 2008'de kurulduğundan bu yana ilk kez dışarıya tohum vermiş olacak. Kasa coğrafi konumunun verdiği sıcaklık avantajıyla yüz binlerce tohum için en güvenli yer olarak kabul ediliyor. 

Konu hakkında açıklama yapan Nordik Genetik Kaynaklar Merkezi'nden Asmund Asdal, "Böyle bir talebin hiç gelmemesini umuyorduk. Halep'te yaşanan olaylar için oldukça üzgün ve sinirliyiz, ancak dünyadaki tohum gen bankaları da bu tür durumlar için kuruluyor" ifadesini kullandı. 

ICARDA, Svalbard Kasası'nda bulunan tohumlarının yedide birini temsil eden 16 bin 500 tohumu geri istedi. Kurumun, tohumları Fas ve Beyrut'taki tesislerinde kullanacağı belirtildi. NBC News'a açıklama yapan ICARDA Genel Direktörü Mahmud Solh, "Bu tohumlar dünya için çok önemli. Özellikle küresel ısınma tehdidine karşı kullanılabilecek tahılların geliştirilmesi adına büyük önem taşıyorlar" dedi. Solh, Halep'in dış kesiminde bulunan Tel Hadya tesisinde halen çalışan az sayıda bilim insanı olduğunu ancak tesislerin kendi kontrollerinden çıktığını belirtti. Solh, çeşitli tahıl ve baklagil tohumları içeren gen bankasındaki kaynakların savaşçılar tarafından kullanıldığını belirterek, duruma müdahale edemediklerini söyledi. 

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