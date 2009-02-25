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Kıvanç'la tanışma şansı

Kıvanç Tatlıtuğ Ortadoğu'da reklam yüzü olduğu Vestel ile yeni bir kampanyaya imza atıyor.

25 Şubat 2009 02:00

Arap ülkelerini Gümüş dizisiyle fetheden Kıvanç Tatlıtuğ Vestel’in Ortadoğu’daki reklamlarında rol almaya devam ediyor.

Yeni bir kampanyaya imza atan Tatlıtuğ Vestel’in Şam, Halep, Lattakia ve Homs mağazalarından 20 Mart’a kadar her 100 dolarlık alışverişe, bir adet çekiliş hakkı veriliyor.

Kampanyaya katılanlar arasından yapılacak çekiliş sonucunda 100 şanslı, 25 Mart’ta bir yakınıyla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’un bulunduğu özel davete katılarak genç starla tanışma fırsatı yakalayacak. Davete katılmaya hak kazanan şanslı 100 kişi arasından Kıvanç Tatlıtuğ’un yapacağı çekilişle belirlenen 10 kişi ise, Tatlıtuğ’un elinden Vestel 32 inç Pixellence LCD TV kazanacak..

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