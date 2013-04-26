Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi evlendi

Evlilik hakkında fikri sorulan Tatlıtuğ, “Karşılıklı bir ara konuşuruz. Abi kardeş hallederiz. Bu işler neden olmasın. Çok çocuklu aileden geliyorum. Evlenmeyi arzu ederim. İnşallah karşımıza doğru insan çıkar biz de aile kurarız. Neden olmasın?” dedi.

'Kıvanç 5-6 yıl beklesin'

Kıvanç Tatlıtuğ’un aksine ağabey Cem Tatlıtuğ ise, “ Kıvanç en az 5–6 sene beklesin, bir daha o fırsat ele geçmez. Benim yaş çoktan geçti. ‘Hayır’ da diyebilirim” diyerek espri yaptı. Baba Erdem Tatlıtuğ ise, “Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Allah mutlu etsin. İnşallah torunlarımızı görürüz” dedi. Bekâr olan Kıvanç Tatlıtuğ’un hatırlatılması üzerine Erdem Tatlıtuğ, “Daha çocuk o… Bu işlerde siparişle olmaz. Gönül düştüğü yerde olur. Ben evlenmesini isterim. Ondan da torun görmek isteriz. Boy boy torun isteriz” diye konuştu. “Kıvanç Tatlıtuğ’a nasıl gelin istersiniz?” sorusuna ise Erdem Tatlıtuğ, “Bize uysun yeter. Annesinin babasını çocuğu olsun yeter. Mesajı aldınız mı?” dedi.