Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir diziyle ekranlara dönüyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" adlı eserinden uyarlanacak aynı adlı dizinin şimdilik raftan kalktığı, başrol için adı kulislerde geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı konuşuluyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süre üzerinde çalışılan ve daha sonra beklemeye alınan dizinin hazırlıkları başladı.

OGM Pictures’ın imza atacağı dizinin kanalı Star TV oldu.

Kanalın iddialı projeyi yeni yayın dönemi için hazırladığı öğrenildi.