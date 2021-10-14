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Medya

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden bir araya geliyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" kitabı dizi oluyor

14 Ekim 2021 10:17

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra "Kral Kaybederse" isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.

Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.

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