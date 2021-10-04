Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı belli oldu

Yasemin Allen, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu "Aşıklar Bayramı" adlı filmin kadın oyuncusu oldu. Allen, önümüzdeki günlerde çekimler için Kars'a gidecek.



Kıvanç Tatlıtuğ'ın "Aşıklar Bayramı" filmindeki rol arkadaşı belli oldu. Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatıyor. Son olarak Elazığ sahneleri çekilen filmde Tatlıtuğ'un babasını usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.

Filmin kadrosuna son olarak Tatlıtuğ'un hayat verdiği avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüyle Yasemin Allen katıldı.



Oyuncu önümüzdeki günlerde film çekimleri için Kars'a gidecek.

Yasemin Allen, son olarak 6 bölüm süren "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin başrolünde yer almıştı.