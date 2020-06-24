Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde tamirhane açtı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor.

Geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un, en büyük hobilerinden birin de araba modifiye etmek olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açtı.

Tamirhanede modifiye işleriyle bizzat ilgilenen Tatlıtuğ, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyor hem de yakın dostlarına yardımcı oluyor.

Bu arada ünlü oyuncu, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.