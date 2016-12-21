Kıvanç Tatlıtuğ: Kusurlu ve ders almayı bilen bir adamım

Bu yıl beşincisi düzenlenecek GQ Men Of The Year töreninde 'Yılın Adamı ödülünü' Kıvanç Tatlıtuğ, büyük gün öncesi dergiye özel bir röportaj verdi. Milyonlarca hayranının düşüncesinin aksine mükemmel bir adam olmadığını belirten Tatlıtuğ “Mükemmel olma isteği insanı mutsuz eder. Ben kusurlu ve ders almayı bilen bir adamım” dedi.

33 yaşındaki oyuncu eşi Başak Dizer’le ilgili ise şunları söyledi: Bir hayatı, bir geleceği iki kişi yaşamaya başladığınızda; iki kişi bir olduğunuzda değişiyormuş meğer her şey. Nasıl diyeyim, ‘tam’ hissediyorum kendimi.

Geçen iki yılın izleri

GQ Türkiye'den Zeynep Üner'e konuşan Kıvanç Tatlıtuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:



Gönzümün önünde yanlış gördüğüm ne çok şey varmış, fark etmemi sağladı. Yaş almanın da etkisi var tabii. Olgunlaştım. Duygularıyla hareket eden biriyim. Hep öyleydim. Ama 20'li yaşlarımdaki o büyük öfkeleri, yükselmeleri, düşüşleri yaşamıyorum bunları dengeleyebildiğim, sindirebildiğim yaşa geldim artık.

"Kimse mükemmel değil, ben de değilim. Bunu bildiğimden beri çok hafifim... Bu iki yıl, işime olan motivasyonumu çok yükseltti. Gerçekten ne istediğime karar verdim. İşimi çok seviyorum ve oyunculuk adına yapmak istedğim çok şey var. Sinema filmlerine ağırlık vermek istiyorum ve vereceğim. Bir gün umarım tiyatro da yapacağım."

Bir karaktere nasıl konsantre oluyor?



Çektiğiniz sahneyi savunabilecek kadar iyi bir performans gösterdiğinizde hissediyordusunuz rayına girdiğini. O performansı gösterebilmek, onu tanımanız, ona alışmanız gerekiyor. Bir rol ne kadar iyi yazılırsa yazılsın, onu ete kemiğe büründüren oyuncunun ta kendisi. Canlandırdığınız karakterle zaman geçirdikten, ona can verdikten sona onunla konuşmaya da başlıyorsunuz. Çok enteresan bir şey o. Refleks gibi, kendi huyunuz gibi, üzerinize oturuyor.

Evliliğin sürprizi ne oldu?

Bir hayatı bir geleceği iki kişi yaşamaya başladığında; iki kişi bir olduğunuzda değişiyormuş meğer her şey. Nasıl diyeyim 'tam' hissediyorum kendimi. Bu herkesin yaşayabileceği bir duygu değil ve yaşayabilenler çok şanslı. Ben çok şanslıyım.

5Başka hiçbir şeyle değil; birbirimizle mutlu olabilen, güzel hayalleri olan, seyahat etmeyi seven bir çiftiz. 'Sevmek' ve 'güvenmek' insana gökten bir paketin içinde gelmiyor. Sen bulabilirsen buluyorsun. Sevmek hele ki güvenmek benim için çok zor. Bu yüzden kıymetli bir şey yaşıyorum ve sarıp sarmalıyorum.

En iyi aktörün oyunculuğa yeni başlayan bir gence öğüdü ne olur?

Yanlış yapmaktan kormamasını, çok ama çok çalışmasını ve disiplinli olmasını söylerim. Eğer yanlışlarından öğrenebiliyorsa çabuk olgunlaşır. Aktörlükte görünümünüz önemli ama üzerine koymazsanız hiçbir değeri yok.

"Ben de Best Model seçildim. Ama üzerine İletişim Tasarımı ve Sinema Oyunculuğu eğitimi aldım. İngilizcemi çok iyi seviyeye getirdim. Şimdi İngilizce İşletme yüksek lisansı yapıyorum. Yani öğrenmeye hala devam ediyorum. Çünkü bildiğimin, öğrendiğimin üzerine koymazsam izleyiciyi etkileyemem. İzleyici dersinize çalışmadığını hissederse, yerinizde sektiğinizi hissederse o kanalı değiştirir. Çünkü çok dizi var"

Kıvanç Tatlıtuğ milyonlarca insan için mükemmel erkeğin tarifi.

"Peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?"

Mükemmel olma isteği insanı mutsuz eder. Ben kusurlu ve ders almayı bilen bir adamım.