Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin adı 'Kurt' olacak

Stil danışmanı Başak Dizer (44) ile eşi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un (38) bu ay sonu dünyaya gelecek çocuklarının adının "Kurt Efe" olacağı belirtildi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile tasarımcı, oğullarına Kurt adını verecek.

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan ve dijital platformda boy gösteren Tatlıtuğ, hamilelik döneminde eşinin rahat etmesi için uzun süredir Bodrum'daydı. Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a dönmüştü.