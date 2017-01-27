Kıvanç Tatlıtuğ, hayranına çok sert tepki gösterdi: Terbiyesizlik yapma! Senin ‘O şahıs’ dediğin...

Başak Dizer önceki gün eşi Kıvanç Tatlıtuğ le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Bir grup Instagram kullanıcısının fotoğrafın altına Başak Dizer’i küçümseyen yorumlar yapması Kıvanç Tatlıtuğ’u kızdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı açıklamada kötü yorum yapan bir kullanıcıya “Senin ‘O şahıs’ dediğin insanın adı Başak, soyadı Tatlıtuğ” diye tepki gösterdi.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yazdıkları:

“Terbiyesizlik yapma! Önce senin ‘O şahıs’ dediğin insanın adı Başak, soyadı Tatlıtuğ. Önce bunu bir öğren!…

Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle.

Oğlum, sen ve senin gibi böyle yorum yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz?…