Kıvanç Dubai'de gündeme oturdu

Gümüş" dizisinin ülkede gösterilmeye başlanmasıyla popüler olan yakışıklı oyuncu, Dubai'nin en çok okunan dergilerinin kapaklarını süslüyor.



Türk dizilerinin Arap kanallarında yakaladığı başarı, bu ülkelerdeki star sıralamasını da değiştirdi. "Gümüş" dizisi Dubai'de yayınlanınca, Kıvanç Tatlıtuğ bir anda popüler oldu ve Arap starları gölgede bıraktı. "Gümüş"ün Dubai'deki davetinde de bu nedenle izdiham yaşandı; çünkü tam 17 bin Arap kızının, Tatlıtuğ ile evlenmek için müracaatta bulunduğu yazılmıştı.



Şimdi Halil'i bekliyorlar



Dubai'de 70 milyon insana ulaşan bir kanalda gösterilen "Gümüş"ün hiçbir Arap dizisinin yakalayamadığı reytinge ulaşması, yazılı basının ilgisinin de Tatlıtuğ'a yönelmesine yol açtı. Kıvanç Tatlıtuğ'a sayfalarca yer veren dergiler, artık onu sık sık kapaklarına taşıyorlar. Gelen haberlere göre ülkede, ünlü oyuncunun son dizisi "Menekşe ile Halil" de sabırsızlıkla bekleniyor.