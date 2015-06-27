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Bilim / Teknoloji

Kitaplara dip köşe temizlik; işte kitap yıkama makinesi

Güney Kore'den ithal edilen kitap yıkama makinesi, bir kitabı sayfaları ve kapağıyla temizliyor

27 Haziran 2015 19:29

Türkiye’nin ilk kitap yıkama makinesi “Book Shower” satışa sunuldu. Özellikle eski kitaplarda oluşan tozlanma ve diğer bakteri oluşumlarına karşı temizlik sağlayan makine, piyasaya çıkar çıkmaz kitapçılardan ve kitap okuyucularının yoğun ilgisiyle karşılandı. Makine, bir kitabı sayfaları ve kapağıyla bir iki dakikada yüzde 99 oranında temizliyor. 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore'den ithal edilen Book Shower’ı Türkiye’ye getiren ABM Yayınevi Müdürü Ö. Çağla Acar, "Acar şöyle devam etti: "Doğal bir aroma kullanarak sterilizasyon etkisini artırıyor. Kitabı temizlerken kâğıt ya da ıslak mendil kullanılmasına gerek kalmıyor. Kütüphaneciler ve okuyucular Book Shower’ı kolaylıkla kullanabilirler. Okumadan önce ya da sonra 1-2 dakika içinde kitaplarını sterilize edebilirler” dedi. 

 

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