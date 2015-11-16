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Yaşam

Kitap Fuarı'nı 9 günde 558 bin kişi gezdi

9 gün süren kitap fuarını ziyaret edenlerin sayısı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 arttı

16 Kasım 2015 01:25

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nı 9 gün içinde 558 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder tarafından yapılan açıklama şöyle:

"TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarlarını ziyaret eden kitapsever ve sanatsever sayısı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11'lik bir artış göstererek 558 bine, fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı ise yüzde 10'luk bir artışla 140 bine ulaştı

Tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklere katılan yazarlara, etkinliklere katılan sanatçılara, tüm katılımcı yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, galeriler, bağımsız gruplar, bağımsız genç sanatçılar, inisiyatifler ve özel sergi sahiplerine fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 26. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nda tekrar buluşmayı diliyoruz."

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