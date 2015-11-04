İstanbul Kitap Fuarı 7 Kasım'da başlıyor

Kitapseverlerin her yıl merakla beklediği 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 7-15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Binlerce kişiyi buluşturan fuar, 'Mizah; hayata gülümseyerek bakmak' temasıyla takipçilerinin karşısına çıkacak. Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Metin Celal, İstanbul Kitap Fuarı'nın 500 bin izleyiciye ulaşmasının artık normal karşılanması gerektiğini belirterek fuarın Avrupa'da ziyaretçi sayısı bakımından birinci sırada yer aldığını belirtti.



Ziyaretçi sayısı itibariyle Avrupa'da ilk sırada yer alan fuar kitapseverlere kapılarını açıyor. 34. kez TÜYAP ile Türkiye Yazarlar Birliği ortaklığı ile düzenlenecek fuar, Büyükçekmece'deki fuar ve kongre merkezinde gerçekleşecek. Yerli ve yabancı 600'ün üzerinde yayınevi, kitapsever ve sektör temsilcisini bir araya getiren fuarın tanıtım toplantısı Divan Otel'de yapıldı.



Fuarın onur konuğu ülkesi olan Romanya temsilcileri ile birlikte fuar yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan TÜYAP Kitap Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu onur konuğu olan Romanya'nın temasının 'sözcüklerle' başlığını taşıdığını ve ilk 4 gün boyunca uluslararası salonun açık olacağını belirtti. Fuarın bu yılki konukları arasında önemli ve en çok satanlar yazarınında olacağını ifade eden Kavukçuoğlu, "Sarah Jıo. Kendisi New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir kaç kez yer almış. Bizim de Mart Menekşeleri romanıyla tanıdığımız bir yazar. Yazarın kitapları 27 ülkede yayınlanıyor." şeklinde konuştu.





Avrupa'da ilk sırada



Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Metin Celal de fuarın ulaştığı ekonomik büyüklük ve sektöre ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı. Geçen yılın kitap ve fuar rakamlarını paylayan Celal, 563 milyon 773 bin adet kitap ürettiklerini ve kişi başına 7.3 adet kitap düştüğünü anlattı. Üretimin de genel olarak yüzde 4.6 oranında arttığını belirten Celal, "2 milyar 181 milyon dolarla dünyanın en büyük 12. yayıncılık sektörü olduk. Geçen yıl 50 bin 772 çeşit yeni kitap üretildi. Bu veriler incelendiğinde İstanbul Kitap Fuarı'nın 500 bin izleyiciye ulaşması, 600 den fazla yayınevinin katılması da normal karşılanması gerekir. İstanbul Kitap Fuarı Avrupa'da ziyaretçi sayısı bakımından birinci durumdadır. Dünyada da sayısı kitap fuarlarından biridir." dedi.



Fuarın bu yılki onur konuğu Romanya edebiyatının Türkiye'de çok tanınmadığını söyleyen Celal, Romanya'nın onur konuğu olmasının geç de olsa önemli bir adım olduğunu düşündüğünü belirtti. Celal, her iki ülke edebiyatının karşılıklı olarak ülkelerde tanıtımının yapılması açısından fuarın önemli bir işlevi yerine getireceğini kaydetti.





Fuara ilişkin bilgiler



Kitap Fuarları Danışma Kurulu tarafından alınan kararla karikatürist Tan Oral 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı “Onur Çizeri” olarak belirlendi. Fuar süresince Tan Oral’ın da katılımıyla çeşitli paneller ve etkinlikler düzenlenecek. İlk dört gün süresince Romanya’nın önde gelen yazarları İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelecek. Romanya, aralarında Matei Visniec, Dumitru Tepeneag, Mircea Dinescu, Dan Lungu, Octavian Soviany, Carmen Muşat, Daniel Cristea-Enache, Florin Bican gibi isimler yer alıyor.



Geçen yıl ilk kez yapılan ve ilgi gören “Mutfak: Yemek ve Kitap Buluşmaları” bu yıl da ziyaretçilerin karşısında olacak. Fuarın ilk 4 günü boyunca (7-10 Kasım) açık olacak Uluslararası Salon kapsamında gerçekleşecek buluşmalarda yemek yazarlarının interaktif yemek sunumları yapacakları, söyleşiler yer alacak.



Fuarın bir diğer ayağı ise Aziz Nesin ile ilgili. 100. yaşı kutlanın Aziz Nesin’i anmak için Nesin Vakfı ve Nesin Yayınları işbirliği ile yapılan programda Aziz Nesin’in edebi kişiliği, yaşamı ve eserleri üzerine söyleşiler, paneller yapılacak. Aynı zamanda Aziz Nesin'i edebiyatı, mizahı, hayat görüşü, politik duruşu ve geleceğe bıraktıklarıyla daha yakından tanıtmak amacıyla, Nesin Vakfı tarafından Işın Önol küratörlüğünde hazırlanan “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015” sergisi de fuar boyunca ziyaretçilere açık olacak.