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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

'Kıtaları aşan' dev dinozorlar bulundu

Milyonlarca yıl önce sadece Güney Amerika'da yaşadığı düşünülen iki dinozorun fosili, Avustralya'da bulundu. Araştırmacılar bu dinozorların yaklaşık 100 milyon yıl önce Antartika'dan geçip Avustralya'ya gittiğini düşünüyor.

21 Ekim 2016 18:45

Milyonlarca yıl önce sadece Güney Amerika'da yaşadığı düşünülen iki dinozorun fosili, Avustralya'da bulundu.

Araştırmacılar bu dinozorların yaklaşık 100 milyon yıl önce Antartika'dan geçip Avustralya'ya gittiğini düşünüyor.

Her iki fosil de saropod olarak adlandırılan türe ait. Saropodlar, büyük, uzun boyunlu ve küçük kafalı, otobur dinozorlar olarak biliniyor.

Saropodlar aynı zamanda, en büyük dinozorlar olan Titanozor sınıfından.

Bulunan fosiller, Titanozorların 100 milyon yıl öncesine kadar dünya üzerinde yaşadıklarını da gösteriyor.

Avustralya Dinozorlar Çağı Müzesi araştırmacılarından Dr Stephen Poropot bulunan fosiller sayesinde 100 milyon yıl önceki iklim koşullarının ve kıta konumlarının dinozorları nasıl etkilediğinin anlaşılabileceğini ifade ediyor. Poropot, ayrıca fosillerin dinozorların evrim sürecine de ışık tutabileceğini vurguluyor.

Kıtaların milyonlarca yıl içerisinde hareketleri ve küresel iklim değişiklikleri sebebiyle dev dinozorların kutupları geçmesinin mümkün olabileceği düşünülüyor.

Dinozorlar havaların ısınması ve buzulların çözülmesiyle kıtalar arasında oluşan köprülerden geçip Güney Amerika'dan Avustralya'ya gelmiş.

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