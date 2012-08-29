Kitabıyla Paris'te ödül arayacak

Haziran ayında 'Gizem'in Mutfak Aşkı' adlı bir yemek kitabı çıkaran Gizem Özdilli, 'Yemek Oscarları' olarak bilinen 'Gourmand World Cookbook Awards' ödül törenine davet edildi.

Özdilli, dünya çapında 162 ülkeden yemek kitabı yazarlarının katıldığı ödül töreni ile yurt dışına açılacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 17 yıldır düzenlenen yarışmada, 2012 yılında çıkan yemek kitaplarına; gurme ve şeflerden oluşan jüri tarafından 43 kategoride ödül verilecek.

Gizem Özdilli; yemek üzerine astrolojik yorumlar ve tariflere, en kalori hesaplarına da yer verdiği çalışmasıyla, tüm dünyadan yemek kitapları arasında ödül arayacak.

Son iki yıldır ise Paris'te düzenlenen yarışmanın finali Mart ayında düzenlenecek. Yarışmada daha önce Aslıhan Sabancı 'Glutensiz Gurme Lezzetler', Ömür Akkor 'En İyi Yerel Yemekler' kitaplarıyla, Mehmet Soykan ise şef unvanıyla ödül kazanmıştı.