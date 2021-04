Kitabın ‘tamadres’i yayında

Tamadres, kaliteli kitapların kıymetini bilen tüm okuma tutkunları için “Kitabın tam adresi” şiarıyla yola çıktı. Yeni platformdan büyük-küçük yüzlerce yayınevinin kitaplarına rahatlıkla ulaşılabilecek.

Uzun yıllar kitap sektöründe çalışmış ve kitaplara gönül vermiş deneyimli bir ekip tarafından Eylül 2020’de hizmete sunulan ve tamadres.com adresinden yayın yapan oluşum, kitapların avantajlı fiyatlarla satın alınabileceği, okurların yeni çıkan kitaplardan önceden haberdar olabilecekleri ve özel kampanyalardan faydalanabilecekleri bir platform olmayı amaçlıyor.



Tamadres'ten yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Artık, kültür dünyamızı ayakta tutan ve ufkumuzu genişleten irili ufaklı yüzlerce yayınevinin kitaplarına kolayca ulaşılabilecek bir platform var: tamadres.com.

Kataloğunu sürekli olarak genişleten ve her geçen gün daha fazla kitabın daha fazla okurla buluştuğu tamadres, bir kitap satış sitesinden çok daha fazlası.

'Kitabın tam adresi' olma iddiasının altını doldurmak için canla başla çalışan ekibimiz, kitap satışının yanı sıra yazarların ve eserlerinin hikâyelerini de okurlarla buluşturuyor. Bu amaçla hazırladığımız tamadresblog'da her ay düzenli olarak kurgu ve kurgu dışı eserler hakkında inceleme yazıları yayımlıyor, özenle hazırladığımız okuma listelerini okurlarımızla paylaşıyoruz. Her ay farklı bir temayı ön plana çıkardığımız bu bölümde ayrıca, konusunda uzman yazar ve edebiyatçıların yazılarına yer veriyoruz.

tanadres TV'de ise edebiyatımızın usta kalemleriyle yaptığımız söyleşiler, yazarların kendi kitaplarından birer bölüm okudukları videolar ve kültür dünyamıza dair çok sayıda içerik yer alıyor.

Tüm kitap tutkunlarının aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir mecra olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin kültürel ve entelektüel birikimine katkı sağlamak gibi önemli bir misyonu edinmiş olmaktan onur duyuyor, tüm kitapseverleri tamadres.com adresinde çıktığımız bu yolculukta bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz."