Kit Harrington alkolizmle mücadelesini anlattı: Bir dönem yaşamıma son vermeyi düşündüm

Game of Thrones yıldızı Kit Harrington, alkolizm mücadelesi ve ruh sağlığı sorunları hakkında konuştu. Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Harrington, depresyon geçirdiği bir dönem yaşamına son vermeyi dahi düşündüğünü belirtti.

The Sunday Times gazetesine konuşan İngiliz oyuncu Kit Harrington, “Game of Thrones bittiğinden bu yana yaşadıklarım ve dizi çekilirken yaşadıklarım oldukça travmatikti ve hepsinde alkol bulunuyordu” dedi.

Harrington, bir dönem kendini “kötü ve utanç verici” bir insan olarak gördüğünü ve yaşamına son vermeyi dahi düşündüğünü söyledi.

Harrington “Gerçek depresyon dönemleri geçirdim” dedi.

Harrington bir dönem alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle rehabilitasyon merkezinde kalmıştı. Ünlü oyuncu iki buçuk yıldır içki tüketmediğini belirtti.