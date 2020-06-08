Kit Harington: Jon Snow'dan iyi bir kral olmazdı

Game of Thrones'un Mayıs 2019'da tartışmalara neden olan finaliyle ilgili tartışmalar halen sürerken Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'dan yeni bir açıklama geldi. Britanyalı oyuncu, "Jon Snow'dan iyi bir kral olmazdı," dedi.

Diziyle ilgili tartışmalar, 19 Mayıs 2019'da final yaptığından beri devam ediyor. Dizinin kemikleşmiş hayran kitlesi, son sezonun tamamını, özellikle finalde yaşananları eleştiriyor.

Finalde Demir Taht'a Bran Stark'ın oturmasının ardından tahtta Jon Snow ile Daenerys Targaryen oturmadığı içini tepki gösterilmişti.

Britanyalı oyuncu Harington, Twitter üzerinden katıldığı bir canlı yayında "Zaten Jon Snow'dan iyi bir kral olmazdı," diyerek final bölümünü eleştirenler gibi düşünmediğini ortaya koydu. Aktör, sözlerine "İnsanlar 'Tahta sen oturmalıydın' veya 'Dany ile birlikte tahta oturmalıydınız' dediğinde buna karşı çıkıyorum çünkü Jon'un yeri her zaman Kuzey'di. Asla Güney'de mutlu olamazdı" diye devam etti.

Harington, finali seyretmediğini de sözlerine ekledi.

Game of Thrones'da Melisandre karakterini canlandıran Carice van Houten, geçen ay verdiği bir röportajda dizinin son sezonunu ve finali eleştirenleri biraz nankörlük etmekle suçlamıştı.