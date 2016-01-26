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Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut Denker, Şevval Sam’ın eski sevgilisi çıktı

"Okuldayken bütün kızlar bu çocuğun peşindeydi"

26 Ocak 2016 22:29

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'a katılan Lerzan Mutlu, Kısmetse Olur yarışmacısı Tankut Denker'i ortaokul yıllarından tanıdığını söyledi. O dönem tüm kızların Denker'in peşinde olduğunu anlatan Mutlu, "Marjinal bir kişiliği vardı, Şevval Sam'la çıkıyordu" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Lerzan Mutlu'nun açıklamaları şöyle: "Okuldayken bütün kızlar bu çocuğun peşindeydi. Kendisi buz hokeyi yapıyordu, marjinal bir kişiliği vardı. O lise sondaydı biz ortaokuldaydık. Kendisi benim okul arkadaşım hatta Şevval Sam’la çıkıyordu"

Tankut Denker kimdir?

Kısmetse Olur'un olgun damat adayı olarak ekranlara çıkan Tankut Denker, 43 yaşında ve İstanbul doğumlu. Marmara Üniversite Turizm Otelcilik bölümünde mezun olan Denker, daha önce çeşitli yarışmalarda boy gösterdi. Masaj Terapisti olaran Tankut Denker, Şeflerin Düellosu'na katıldı ve o yarışmada birinciliğini ilan etti. Erkekler evindeki yarışmacılara yaptıkları yemeklerle ziyafet yaşatan Tankut Denker, yarışmada Daniela isimli gelin adayıyla flört etti ancak bu ilişki fazla uzun sürmedi.

 

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