Kısmetse Olur yarışmacıları Cansel Çördük ve Eser West'e hapis istemi

‘Kısmetse Olur' isimli evlilik programında diğer yarışmacılar tarafından darp edildiğini iddia eden yarışmacı Melis Buse Betkayan'ın şikayeti üzerine, savcılık Buse Cansel Çördük, Muhammet Batuhan Cimilli ve Eser Çakmakçı (West) hakkında 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Vatan’ın haberine göre, 'Kısmetse Olur' isimli evlilik programında gelin ve damat adayları birbirine girdi. Yarışmanın gelin adaylarından Melis Buse Betkayan, diğer yarışmacılardan dayak yediğini iddia ederek Küçükçekmece Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Melis şikayetçi oldu

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianamede, şikayetçi Betkayan'ın çekimlere götürdüğü kuzeni Beste Dinçer’in ifadesinde; diğer yarışmacı şüpheliler Buse Cansel Çördük, Muhammet Batuhan Cimilli ve Eser Çakmakçı ile aralarında tartışma yaşandığını ve daha sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü aktardı.



İddianamede kavga sırasında şüphelilerin şikayetçileri darp ettikleri yazıldı. Alınan doktor raporuna göre, şikayetçilerin hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı. Savcılık şüpheliler hakkında ‘kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.