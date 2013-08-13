Kışlaların boşalttığı yeşil alanda beton bloklar yükseliyor

Kışlalar şehir dışına taşındıktan sonra boşalacak araziler imara açılacak mı?” sorusu gündemdeki yerini korurken gözler ‘betonlaşmış kışlalar’a çevrildi. İstanbul-Halkalı’da 4 yıl önce askeri alan olan bölgede ağaçların yerini beton bloklar aldı. Sarıyer’deki 500 dönümlük 15. Hava Füze Üssü arazisi de konut yapılması için TOKİ’ye devredildi.

Zaman gazetesinden Cihan Acar ve Derviş Genç'in haberine göre, askeri arazilerde bir tehlike olarak işaret edilen betonlaşmanın daha önce yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki ‘Avrupa Konutları Atakent 3 projesi’ askeri alanların nasıl yapılaştığının en tipik örneği. 4 yıl önce jandarma birliklerinin bulunduğu askerî bölgedeki yeşil alanların yerine 2 bin 300 konut inşa edildi. 193 bin metrekarelik arazideki çok sayıda ağacın yerinde şimdi beton bloklar yükseliyor. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel’in açıklamasına göre, Sarıyer Zekeriyaköy’de de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılan 500 dönümlük askeri alan yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Hazine’ye ait alan, 2010’da boşaltıldıktan sonra TOKİ’ye devredildi. Yüksel’in iddiasına göre, TOKİ bu bölgeyi imara açmak için ruhsat alma çalışması yürütüyor. Sancaktepe - Sarıgazi’deki 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın yerine de İstanbul’un en büyük hastanesinin yapılacağı öne sürülüyor. İlçe merkezindeki komutanlık lojmanları geçen yıl yıkıldı. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazi şu anda boş. Bölge halkı, artık bu alanların kamuya açılmasını ve park olarak kullanılmasını istiyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın şehir merkezindeki askeri kışlaların kent dışına taşınmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmanın yol açtığı betonlaşma endişesi gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Halkalı’da askeri alanların boşaltıldıktan sonra imara açılması, endişeleri büyüttü. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı binasının da yer aldığı inşaat alanında ‘Avrupa Konutları Atakent 3’ konutları yapılıyor. 2 bin 300 konut inşa edilen bölgede yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Çevre sakinlerinden Engin Atik, 30 yıl önce bölgenin ormanlık olduğunu, daha sonra askeriyenin buraya taşındığını söylüyor. Ardından askeriyenin burayı boşalttığını belirterek, “Bundan 4 yıl öncesine kadar bu alanda tek bina yoktu. Askeri alan buradan taşınınca bloklar hızla yükselmeye başladı. Biz bu alanların park olmasını istiyoruz.” diyor.

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel de Sarıyer Zekeriyaköy’de füze üssü olarak kullanılan ve 2010’da boşaltılan askeri alanın TOKİ’ye devredildiğini anlatıyor. Arazinin orman alanı olması için dava açtıklarını kaydederek, “Ancak, ehliyetimiz olmadığı gerekçesiyle mahkeme davayı reddetti. Konut yapılacağı söyleniyor. Arazinin tamamıyla yeşil alan kalmasını istiyoruz.” çağrısında bulunuyor. Askeri alanların çevresinde oturan vatandaşlar da yeşilin korunmasını istiyor. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası da geniş bir arazide yer alıyor. Bu bölgeye İstanbul’un en büyük hastanesi yapılacağı öne sürülüyor. İlçe merkezinde bulunan komutanlığın lojmanları ise geçtiğimiz yıl yıkıldı. Yaklaşık 10 dönümlük bir arazi şu anda yeşil bir şekilde bekliyor. Bölge halkı, artık bu alanların park olarak kullanılmasını istiyor. Sancaktepe’de mühendislik yapan Talip Bayçöl, “Askeri alan Kartal’dan başlıyor, Polonezköy’e kadar gidiyor. Şu anda en büyük tehdit betonlaşma tehlikesi.” ifadesini kullanıyor. Yıllarca askeri bölgeye karşı esnaflık yapan Hakan Arslan da, “Eğer askeriye taşınacaksa burası yeşil alan olarak kalsın.” derken, Halil Kantekin şöyle konuşuyor: “Biz park olmasını istiyoruz. Çocuklar sokak aralarında top oynuyor. Sosyal tesis olarak kullanılırsa nefes alacak bir yer alır.” diyor. Murat Tarhan da, “TOKİ’nin ismini duyuyoruz. Fakat buraya TOKİ’nin girmesi bir anlam ifade etmiyor. Zaten her yerde bina var.” diye konuşuyor.

Askeri alanlarla ilgili örnek bir proje Kayseri’de yürütülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TSK arasında yapılan protokol gereğince, belediye hizmet binası yanındaki askeri lojmanlar ve iki villanın yıkım çalışmaları sürüyor. 4 bin metrekarelik alan park olarak değerlendirilecek.