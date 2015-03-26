Kışladaki Türk bayrağını indiren şahsın cezası belli oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı gönderindeki Türk bayrağını indiren Ömer Mutlu, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Felat Bozaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde geçen yıl 7 Haziran günü PKK'nın yol kesme eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında öldürülen Ramazan Baran'ın cenaze töreninde Diyarbakır'da 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki bayrağı gönderden indiren Ömer Mutlu'nun yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, 'Askeri yasak bölgelere girmek', 'toplantı ve yürüyüşlere silahlı ve benzeri aletlerle katılmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak' suçlarından 26 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ömer Mutlu ve avukatı katıldı.

Mahkeme, sanık Ömer Mutlu'yu 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.