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'Bayrağı duygularıma hâkim olamadığım için indirdim'

Diyarbakır'da Türk bayrağını indiren zanlı konuştu...

12 Ağustos 2014 14:34

Diyarbakır'daki 2.Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağını indiren zanlı ifadesinde "Bayrağı indirmeyi planlamadım. O an duygularıma hakim olamadım" dedi.

Diyarbakır ’ın Lice ilçesinde 7 Haziran’da yol kesme eylemlerine müdahale sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Ramazan Baran, 8 Haziran’da Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Definin ardından slogan atıp yürüyen maskeli grubun arasında bulunan bir kişi, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’ndaki Türk bayrağını direğe tırmanıp indirdi. Zanlıyı yakalamak için özel ekip kuran Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, bayrağı indirenin ‘Arap’ lakaplı 26 yaşındaki Ö.M. olduğunu belirledi.

 

‘Planlamadım, aniden gelişti’

 

Cenaze töreni öncesi çekilen yüzü açık fotoğraflarından teşhis edilen Ö. M., ortadan kayboldu. Yakalanmamak için saç ve sakal uzatan Ö. M., önceki gün hamile eşi L.M.’yi Lice Devlet Hastanesi’ne götürdüğü sırada gözaltına alındı. ‘Devletin egemenliği alametlerini aşağılamak’ ve ‘terör örgütü adına eylem yapmak’tan sevk edildiği nöbetçi Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Ömer M., suçunu itiraf etti.

Habertürk'ün haberine göre zanlı mahkemede verdiği ifadesinde “Cenazede sloganlar ve taşlama olunca yaşanan atmosferden galeyana geldim. Duygularıma hâkim olamadığım için Türk bayrağını indirdim. Daha önce planladığım bir şey değildi. Aniden gelişti. Bayrağı indirdiğim için pişmanım. Kimse beni yönlendirmedi. Hiçbir örgütle bağlantım yok” dediği öğrenildi.  

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