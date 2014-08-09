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Diyarbakır'da bayrak indiren kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda Türk bayrağını indiren kişi yakalandı

09 Ağustos 2014 19:08

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan Türk bayrağını indiren kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu, direkte asılı Türk bayrağını indiren kişi yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalekol yapımını protesto etmek için yolu trafiğe kapatan grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ölen Ramazan Baran'ın cenaze töreninden sonra olaylar çıkmıştı.

Gösteriler Diyarbakır merkezde de devam etmiş, yüzleri kapalı bir grup, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın arka kapısının olduğu bölgedeki duvardan atlayarak kışla içinde direkteki Türk Bayrağı'nı indirmişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan Türk bayrağını indiren kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu, direkte asılı Türk bayrağını indiren kişi yakalandı.

 

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