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Yaşam

Kışladaki ölümlerden kuşkuları silinmeyen 34 aile belge peşinde

Savunma Bakanı Yılmaz, 2002-2012 yılları arasında askerleri özel işlerinde kullanan yani hizmetçilik suçundan haklarında mahkumiyet kararı verilen 36 astsubaydan 11’inin beraat ettiğini söyledi

02 Ocak 2014 19:25

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2002-2012 yılları arasında 975 er ve erbaşın öldüğünü bu ölümlerle ilgili ailelere birebir bilgi verildiğini söyledi. 75 ailenin talebi üzerinde bilgilendirmenin ‘olay yerinde’ yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, 34 ailenin verilen bilgiler dışında belge talebinde bulunduklarını bildirdi. Bakan, bilgi ve belge isteyen ailelerin ilgili savcılıklara yönlendirildiğini vurguladı.

İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun kışlada şüpheli asker ölümlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Yılmaz, özel hizmetlerde kullanılan askerler, yargılanan subaylarla ilgili resmi rakamları verdi.

 

Son 10 yılda askeri döven 908 subaydan 206’sı beraat etti   

 

Buna göre, “Asta Hakaret ve Dövmek Suçundan Askeri Mahkemelerce Verilen Kararlara” göre, 2002-2012 yılları arasında mahkumiyet alan 908 subaydan 206’sı beraat etti.

2002-2012 yılları arasında mahkumiyet alan 2 bin 434 astsubaydan ise 341’i beraat etmiştir.

 

Son 8 yılda erlere hizmetçilik yaptıran 18 subaydan 8’i beraat etti

 

“Erleri Hizmetçiliğe Vermek Suçundan Askeri Mahkemelerce Verilen Kararlara Göre”, 2003-2012 yılları arasında mahkumiyet kararı verilen 18 subaydan 8’i beraat etmiştir. (2008 ve 2009 yıllarında mahkumiyet bulunmuyor)

2002-2012 yılları arasında mahkumiyet kararı verilen 36 astsubaydan 11’i beraat etmiştir. (2009 yılında mahkumiyet kararı bulunmuyor)

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