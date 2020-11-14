Kısıtlamalar nedeniyle 52 yıllık hayat arkadaşını böyle görebildi!

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bakım evindeki 52 yıldır evli olduğu kocasını uzaktan görmek zorunda kalan kadının fotoğrafı görenleri duygulandırdı. Irene Stallard adlı kadın, demir bir korkuluğun önünde diz çökerek, karantinanın ayırdığı eşi Dave Stallard’a baktı.

İngiltere’de 74 yaşındaki Irene Stallard, kalp rahatsızlığı ve geçirdiği felç nedeniyle bakım evinde tedavi gören kocası 79 yaşındaki Dave Stallard’ı Covid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzaktan görebildi.



52 yıllık evlilikleri boyunca hiç uzun süre ayrı kalmayan çiftin fotoğrafı, görenleri duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise uygulanan önlemlerin yumuşatılması gerektiği konusunda tepki gösterdi.

"Onu pencereden bile göremedik"

Çiftin kızları Miranda Gore Browne, "Mart ayındaki karantina başlangıcından beri babamı görmemize izin verilmedi. Odası bahçeye değil evin iç avlusuna bakıyordu, bu yüzden onu pencereden bile göremedik" dedi.

"Basit bir aşk fotoğrafının dünyayı değiştirme gücüne sahip olması şaşırtıcı"

Anne ve babasının o anlarını fotoğraflayan Browne, konuyla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı Twitter'da paylaştığımda tek niyetim ebeveynlerimin bağlılığını vurgulamaktı. Politik bir mesaj vermek değildi. Bu kadar basit bir aşk fotoğrafının dünyayı değiştirme gücüne sahip olması şaşırtıcı. İnsanlar bize bu fotoğrafın onları bir an için düşündürdüğünü ve gözlerini açtığını söyledi" diye konuştu

Öte yandan Mart ayının ardından İngiltere'de yeniden Covid-19‘la mücadele kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.