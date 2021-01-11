Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan 'WhatsApp' açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulamasının zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda gündeme alma kararı verdi.

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak’ta ‘gizlilik ilkesi’ni güncelledi. Yeni güncellemeyle, önemli kişisel bilgilerin de Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre verildi. Bu kuralın AB ülkeleri için geçerli olmadığı açıklandı. Türkiye’deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için belirlenen tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerektiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmasının ve uygulamanın verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurması kararının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da yarın konuyu toplantı gündemine alacaklarını belirtti.