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Bilim / Teknoloji

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan 'WhatsApp' açıklaması

11 Ocak 2021 16:30

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulamasının zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda gündeme alma kararı verdi.

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak’ta ‘gizlilik ilkesi’ni güncelledi. Yeni güncellemeyle, önemli kişisel bilgilerin de Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre verildi. Bu kuralın AB ülkeleri için geçerli olmadığı açıklandı. Türkiye’deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için belirlenen tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerektiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmasının ve uygulamanın verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurması kararının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da yarın konuyu toplantı gündemine alacaklarını belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; WhatsApp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

 
TIKLAYIN - Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma: Verilerin paylaşılması zorunluluğu durduruldu

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