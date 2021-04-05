Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşılması üzerine toplandı düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında resen inceleme başlattı.

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

TIKLAYIN | 'Facebook kullanan 533 milyon kişinin verilerinin yayınlandığı' iddiası