'Facebook kullanan 533 milyon kişinin verilerinin yayınlandığı' iddiası

Business Insider, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel veri ve telefon numaralarının bir internet sitesinde yayınlandığını iddia etti.

Bir korsan sitede, 106 ülkeden, 533 milyon kişinin telefon ve kişisel bilgilerinin yayınladığını duyuran Business Insider, verilerlerden bazılarını Facebook kayıtlarıyla karşılaştırarak teyit ettiğini yazdı.

Euronews'in aktardığına göre; geçen ocak ayında, ABD'den 32 milyon, İngiltere'den 11 milyon ve Türkiye'den 19 milyondan fazla kişinin de aralarında olduğu, 533 milyon civarında kişinin telefon numarası ile isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Siber suçları işleyenlerin, bu kişisel bilgiler doğrultusunda sanal ortamda ciddi suistimallere karışmasından endişe duyuluyor.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, şu ana kadar bu suçlamaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Cambridge Analytica'nın 2016 yılında 80 milyona yakın Facebook kullanıcısının kişisel bilgisine yasa dışı bir şekilde ulaşması ABD'li şirketin ciddi bir şekilde başını ağrıtmıştı.