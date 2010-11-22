-KİŞİSEL SORUNDAN BAHSETMEK STRESE YOL AÇIYOR ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Kişisel sorunlarını arkadaşlarıyla paylaşmayı rahatlamanın bir yolu olarak görenleri şaşırtacak bir araştırmaya göre, sürekli kişisel sorunlardan bahsetmek, stres ve depresyona yol açabiliyor. İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan bir araştırmada, kadınların akranlarıyla birlikte yaşama alışkanlığının, stres hormonu olarak da bilinen kortizolün gerektiği zamanda doğru şekilde çalışmasında bazı güçlüklere yol açtığı belirtildi. Oklahoma Üniversitesi'nden psikolog Jennifer Byrd-Craven, kortizolün çalışmasındaki zorlukların, kadınların, arkadaşlarıyla birlikte oldukları zamanlarda aşırı derecede kişisel sorunlarını tartışma eğilimine girerek fazlasıyla kendilerine konsantre olmalarından kaynaklanıyor olabileceğine dikkati çekti. Byrd-Craven, "Olumsuz duygulara yoğunlaşmanın gerek fiziksel, gerekse psikolojik açıdan insana zarar vereceğini" kaydetti. Uzmanlar, iyi bir sohbetin sağlıklı olabileceğini ancak kişisel sorunların tartışılmasının sürekli tekrarlanması durumunda zarar verici bir hal alabileceği uyarısında bulunuyor. İkişer gruplara ayrılan 88 kadının katıldığı araştırmada, katılımcıların bir bölümünden çözüme yoğunlaşarak oturup kendi sorunları hakkında konuşmaları, diğer gruptan ise bir dinlenme merkezi tasarlamak için birlikte çalışmaları istendi. Bir çözüme ulaşmaksızın sürekli problemleri üzerinde tartışan çiftlerde kortizol seviyesinin yükseldiğini gözlemleyen bilimadamları, araştırmanın kısa süreli etkileri ortaya koyduğuna ve başka araştırmalara da ihtiyaç olduğuna işaret etti. Derdini paylaşma ihtiyacında olanların arkadaşlarına koşabileceğini belirten uzmanlar, bununla birlikte konuşmalarda sorun üzerinde değil çözüm üzerinde yoğunlaşılması tavsiyesinde bulundu.