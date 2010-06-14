Kısırlık tedavisi sonrasına dikkat

T24 - Kısırlık tedavisi sonucu dünyaya gelen bebeklerin kusurlu doğma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.



Fransız bilimadamları, bu konudaki araştırmalarını Stokcholm'de yapılan Avrupa İnsan Genetiği Derneği'nin toplantısında sundu.



Klinik genetik uzmanı Geraldine Viot, tüp bebek, mikroenjeksiyon gibi yardımcı üreme teknikleriyle bebek sahibi olmaya çalışan çiftleri, bebeğin kusurlu olma riskinin normal yollardan doğan bebeklere göre iki kat fazla olduğu konusunda uyarmaları gerektiğini söyledi.



Viot, "Yardımcı üreme teknikleriyle dünyaya gelen çocuklarda yüzde 4,24 oranında, önemli bir doğuştan gelen kusur olduğunu saptadık" dedi.



Bu oranın genel nüfustaki çocukların iki katı olduğunu belirten Viot, buna rağmen tüp bebek kliniklerinin çiftlere bu risklerden sadece sorulması halinde sözettiklerini söyledi.



Viot, araştırmalarının konuyla ilgili bugüne kadar yapılanların en büyüğü olduğunu, bu açıdan istatistik olarak gerçek durumu temsil ettiğini düşündüklerini bildirdi.



Araştırma Fransa'daki 33 tüp bebek kliniğinde 2003-2007 arasında bu yöntemlerle doğan 15 bin 162 çocuğu kapsıyor.



Tüp bebek ve diğer yapay yöntemlerle dünyaya gelen bebeklerdeki yüksek kusur oranının, daha ziyade kalp hastalıkları ve üriner sistemle, üreme sistemindeki kusurlardan kaynaklandığı belirtildi.



Daha az rastlanan kusurlardan birinin de anjiyoma olarak bilinen kan damarlarının iyi huylu tümörü olduğu, bunun normal yollarla doğan çocuklara oranla 5 kat fazla olduğu belirtildi.



Viot, şimdiye kadar Fransa'da bu yöntemle 200 bin dolayında çocuğun doğduğunu hatırlatarak, bu ölçekteki bir anormallik oranının "bir halk sağlığı meselesi" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.





