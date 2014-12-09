Kısırlık 'çip'le önlenebilecek mi?

Dünyanın önemli bilim insanları arasında görülen Doç. Dr. Utkan Demirci, ABD’de geliştirdiği en sağlıklı ve kaliteli spermi bulan mikro akışkan çipi, İzmir’de üretilmeye başlandı. Çip özellikle erkek kısırlığında umut veriyor.

ABD’de Massachussetts Institute of Technology (MİT) Review Magazine tarafından biyoteknoloji alanında dünyayı değiştirecek ilk 35 bilim insanı arasında gösterilen elektronik mühendisi Doç. Dr. Utkan Demirci, en sağlıklı ve kaliteli spermi bulmaya yönelik olan mikro akışkan bir çip geliştirdi.

Hürriyet’ten Mesude Erşan, halen Stanford Üniversitesi’nde çalışan Demirci ile Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda görüştü. Geliştirdiği çipi doğadan esinlenerek yapan Doç. Dr. Demirci buluşunu şöyle anlattı:

Özel parkurda yarış

“Sperm kadına geçtikten sonra mikro kanallarda yol alıyor. Yumurtaya ilk değebilen iyi sperm oluyor ve onu döllüyor. Biz de ‘Çip bebek’ diye isimlendirdiğimiz sistemle bu kanalları cihaz haline getirdik. Baba adayından alınan sperm örneği mikro çipteki kanala konuyor. Spermler bizim yaptığımız özel bir parkurda yarışıyor. Sona varabilenlerin en iyi DNA’ya sahip, görünümü en iyi spermler olduğunu bilimsel çalışmalarımızla gösterdik. Bu şekilde embriyo oluşturuluyor.”

Gebelik şansı artıyor

Bu teknolojinin, spermlere zarar vermediğini hatırlatan Doç. Dr. Demirci, böylece sperm azlığı veya düşük kalite sorununun da aşılabildiğini vurguladı. Demirci, “Çiplerin seçim işlemi yaklaşık 30 dakika sürüyor. Halen kliniklerde uygulanan çok sayıda işlemi tek bir basamağa indiriyor. Gebelik şansını 1.5 kat artırıyor” dedi.

Ayda 5-6 bin üretim

Doç. Dr. Utkan Demirci ile Dr. Selçuk Kılınç’ın İzmir’deki merkezlerinde ayda 5-6 bin çip üretiliyor. Avrupa pazarı için CE belgesi alan şirket, Rusya, Kuzey Irak ve KKTC’ye de çip teknolojisi satıyor. Hedefleri ABD’den FDA (Gıda ve İlaç Birliği) belgesesi almak. Bunun için 3 önemli merkeze ürünler gönderildi. Dr. Selçuk Kılınç ise, çiplerin zaman ve tedavi maliyetlerini azaltacağını iddia etti.