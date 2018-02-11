Kısırlığa sebep oluyor denen o ilaçla ilgili yeni iddia

Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının yaptığı “ibuprofen içeren ilaçlar kısırlık yapıyor” açıklamasının ardından, ilaçla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ABD’nin Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; ilacın iç kanamadan kalp krizlerine kadar birçok yan etkisi daha keşfedildi. Uzmanlar, “Doktor gözetiminde kullanılmalı” uyarısı yaptı.

Türkiye'deki uzmanlar ibuprofen etkin maddeli ilaçlarla ilgili şu açıklamalarda bulunmuşlardı:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Özgül Bozkurt Tuncer:

“Grip tedavisine göre romatoloji ve fizik tedavide daha uzun süre kullanılıyor. Tüm analjeziklerde benzer yan etkiler var. Ancak ‘ibuprofen’in özellikle erkeklerde kısırlık, kas kaybı gibi yan etkilerinin olduğuna işaret edilmesi ciddi bir sonuç. Araştırma doğrulanırsa bu maddeyi içeren ilaçların verilmemesi gerekir. Fizik tedavide reçete ettiğimiz ilaçlarda bulunan bir etken madde. Ancak karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozacağından fazla tavsiye etmiyoruz. Aşırı ağrı durumlarında nadiren verebiliriz. İbuprofen’in kas kaybına da neden olduğu ilginç bir sonuç. Çünkü fizik tedavide kullandığımız ilaçların etken maddesi.”

Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin:

“Söz konusu etken maddeli ilaçların yüksek doz kullanılması halinde seks hormonlarını baskılaması kişinin üreme hormonlarında sorunlara yol açabilir. Erkeklerde bu etken maddeli ağrı kesicilerin kullanılmasının kısırlığa yol açtığını söylemek ise uzun vadede izlenmesi gereken bir durum. Özellikle de aktif cinsel hayatı olan kişiler üzerinde yapılacak uzun süreli bir araştırma gerekiyor.”

Farmakolog Prof. Dr. Cankat Tulunay:

“Özellikle bebeklerde ve çocuklarda tedavide ilk tercih edilen ağrı kesici, ateş düşürücü ve şuruplardır ibuprofenli ilaçlar. Bütün dünyada çok yaygın olarak kullanılır. Araştırmadan hareketle düşünürsek bütün ağrı kesicilerde aynı risk var diye bakmalıyız. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. İbuprofenli ağrı kesicilerin diğerlerinden farklı bir etkisi yok. Böyle bir yan etkisi olsaydı yüz binlerce uyarı olurdu. FDA’dan gelen bu yönde bir uyarı da yok. Asıl tehlike mesane kanseri yapan ağrı kesici ve ateş düşürücü molekülü olan parasetemol etken maddeli ilaç ve ağrı kesicilerde.”