Kışın egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

Sebze ye, egzersiz yap, sağlıklı ve uzun yaşa!



Soğuklarda hasta olmamak için egzersiz yapın



Prof. Dr. Uyan yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalığı olanlar için spor ve egzersizin çok önemli olduğunu söyledi.Yaz aylarında havanın koşu, yüzme ve yürüyüş gibi kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen etkinliklere uygun olduğunu belirten Uyan, "Yaz aylarında kalp hastaları düzenli bir şekilde spor ve egzersiz yapma şansını buluyor, denize gidiyor, yüzüyor, sabah akşam yürüyüş yapabiliyor. Bu da kalp sağlığı için çok yararlı. Ama kış ayları ile birlikte bu etkinlikler için koşulların uygunluğu azalıyor" dedi.Kış aylarında maddi durumu iyi olanların özel spor salonlarında spor yapma şansı bulduğunu, maddi durumu yetersiz olanların spor yapma imkânı bulamadığını bildiren Uyan, spor salonlarına gidemeyen kalp ve damar hastalarına evlerinde egzersiz yapmalarını, hava güzel olduğu kış günlerinde yürümelerini tavsiye etti.Prof. Dr. Uyan, şöyle konuştu:"Kış aylarında kişilerin fiziksel etkinlikleri azalıyor. Hekimlerin yazın spor ve egzersiz yaptıkları için kalp ve damar hastalarının tüketmelerine kısıtlı izin verdikleri bazı gıdalar kışın tüketilmemeli. Alternatif beslenmeye daha çok yönelmeliyiz. Ette özellikle balığı tercih etmeliyiz. Sebze ve meyve konusunda duyarlı olmalıyız. Günlük aldığımız kaloriyi belli bir oranda tutmakta fayda var. Kilo almamaya ve kilomuzu korumaya dikkat etmeliyiz. Kilo almak, kalp sağlığı için kötü bir yatırımdır."Son yıllarda sigara kullanımının ciddi oranda arttığını kaydeden Prof. Dr. Uyan, "Özellikle kadınlarda sigara kullanımının arttığını görmekteyiz. Eskiden kadınlarda 30'lu yaşlarda kalp krizi riski görünmüyordu. Şimdi ise 20'li yaşlarda bile kalp krizi riskine rastlanıyor" diye konuştu.