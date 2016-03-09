Kışanak'tan yol yapım çalışmalarını yasaklayan Diyarbakır Valiliği'ne itiraz

Diyarbakır Valiliği'nin, hendeklerde belediye araçlarının kullanıldığının tespit edildiğini bildiren bir yazıyı belediyelere göndererek, kentte ikinci bir emre kadar yol ve kaldırım çalışmalarının durdurulmasını istemesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "Belediye'nin hiçbir makinasi ve malzemesi hendek-barikatta kullanılmadı, Valiliğin yazısı sıkıntılı" dedi ve yol veya kaldırım çalışmalarının durdurulamayacağını belirtti.

Diyarbakır'da yol yapım çalışmaları yasaklanmıştı.

Kışanak, Erdoğan ve Davutoğlu tarafından dillendirilen Güneydoğu'daki belediyeler iş yapıyor sözlerine değinirken "Bir taraftan belediye hizmet yapmıyor, yatırım yapmıyor diyeceksin diğer taraftan fen işlerinin bütün yol yapım işlerini durdurmaya dair bir yazı yazacaksın" ifadelerini kullandı.

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Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, valiliğin talebinin yasal dayanağı bulunmadığını da vurgulayan Kışanak, "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde her tarafta hendekler, barikatlar varmış gibi ve valilikte bunu engellemeye çalışıyor gibi bir algı ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi

Valilikten, büyükşehir ile 17 ilçe belediyesine gönderilen yazıda, hendek ve barikatta belediye hizmetlerinde kullanılan malzemelerin kullanıldığının tespit edildiğini bu nedenle il genelinde ikinci bir emre kadar yol ve kaldırım yapım çalışmalarını durdurulmasını istemişti.

Belediyeden valiliğe yazı

Büyükşehir Belediyesi'nden Valiliğe gönderilen yazıda ise, yapılan işlerin bir kısmı ihaleli ve süreli işler olup bir kısmının da belediye tarafından yapılan işler olduğu belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Çalışmalarımızın bir kısmı başlamış, örneğin Elazığ Caddesi bir kısmı ise ihale sürecine müteakip başlayacak işlerdir. Ve bu işler gerek trafik, gerekse yaya güvenliği ve kamu hizmetlerinin sürekliliği açısından önem arz eden işlerdir. Zira zamanında gerçekleşmeyecek işler hem kamu zararına hem de mağduriyete sebep olacaktır. Ayrıca kış sezonundan kaynaklı yaşanan aksaklıklar mevcut olup bahar sezonu ile birlikte hem oluşan aksaklıkların giderilmesi hem de zorunlu yapılması gereken kamu hizmetlerinin yapılması elzemdir. Örneğin asfalt, yaya kaldırımı, orta refüj bakım onarım vb. işler süreklilik ve önem arz eden işlemlerdir. Belediyemiz sınırları içerisinde (ki tüm il sınırını kapsamaktadır) yol ve kaldırım yapımı çalışmalarında asfalt, kum, parke taşı ve kaldırım taşı kullanımını içeren çalışmaları belediye hizmetlerimiz asli unsurunun içermekte olup tamamen durdurulması telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Kamunun ve kentte yaşayan tüm yurttaşların mağduriyetine yol açacağından söz konusu kararın tekrar gözden geçirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim."

"Vali'den yazının düzeltilmesini istedik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, valilikten yazı gelir gelmez Vali Hüseyin Aksoy ile bir görüşme yaptığını belirterek, "Sayın Vali ile yaptığımız görüşmede, bütün çalışmaları durdurmanın mümkün olmadığını ayrıca Valiliğin 17 ilçeyi kapsayan 15 bin kilometre karelik bir alanda bütün çalışmaların durdurulmasının yasal dayanağının da olmadığını, Anayasaya' da aykırı olduğunu ve kamu hizmetlerinin engellenemeyeceğini, bu nedeniyle bu gönderilen yazının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Valiliğin de aynı kaygıları bir parça olarak paylaştığını ifade etmek istiyorum. Bunun üzerine resmi yazımızı da yazdık" dedi.

"Belediye hendek ve barikata yardım etmedi"

Valilikten gelen yazının sıkıntılı bir yazı olduğunu da söyleyen Başkan Kışanak, şöyle dedi:

"Bu yazıyı gören herkes, basın mensupları da sanki Diyarbakır'ın 17 ilçesinde her tarafta hendekler, barikatlar varmış gibi ve Valilikte bunu engellemeye çalışıyor gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu gerçek değil, bu kentte böyle bir tablo yok ortada. Evet bazı sıkıntılı bölgeler var ama bu da lokal çalışmalarla düzeltiliyor zaten. Bu bir kamu hizmeti kamu hizmeti engellenebilir mi? Varsa güvenlik ile ilgili sorun sıkıntı bunu güvenlik penceresinden çözebilirsin. Alabileceğin önlemler vardır, çözersin. Bütün bir kentte kamu hizmetlerini durdurmak akla ziyan bir şeydir. Bir taraftan belediye hizmet yapmıyor, yatırım yapmıyor diyeceksin diğer taraftan fen işlerinin bütün yol yapım işlerini durdurmaya dair bir yazı yazacaksın. Bu akla ziyan bir durumdur. Kabul edilebilir bir durum değildir. İddia ediyorum çok net söylüyorum Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar hiçbir çalışma alanında hiçbir yol yapım çalışmasında, kaldırımda kullandığı malzemeler ve çalışmalar hiçbir yerde bir barikat ve hendek için kullanılmamıştır. Bunu çok net söylüyorum. Böyle bir algı yaratılmasına da vesile olan bir yazıdır. Altını çizerek söylüyorum hiçbir aracımız, hiçbir malzememiz şimdiye kadar hiçbir yerde kullanılmamıştır. Ve şimdiye kadar böyle bir şey tespit etseydiler biz biliyorduk bugün tablonun nasıl olacağını. Bu sadece bir algı yaratan ve bazı medyanında marifetiyle sanki belediyelerin araçları kullanılıyormuş gibi bir algı yaratıyorlar bu tamamen gerçek dışı ve spekülatif, tamamen uydurma ve hiçbir faydası yoktur. Bu tam tersine ülkedeki kutuplaştırmayı çoğaltan ve demokratik siyasete olan güveni azaltan ve yerel yönetimleri kamu idaresi içerisinde görmeyen bir anlayışın ürünüdür."

"Müfettişler hiçbir şey bulamadı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, geçen Haziran ayından bu yana bu belediyeden hiç müfettişlerin eksik olmadığını, kesintisiz olarak 8-9 aydır müfettiş ağırladıklarını da ifade ederek, şunları anlattı:

"Çalışmalarımızın tamamını didik didik ettiler, yol çalışmalarımızı, bütün ihalelerimizi, DİSKİ'nin bütün çalışmalarını didik didik ettiler, tek tek hangi sokakta kilitli taş döşenmiş, hangi sokakta yama yapılmış hangi sokakta asfalt yapılmış bunları tek tek yerinde incelediler. Bütün iş makinelerinin plakalarını, operatörlerini, iş planlarını, iş programlarını incelediler. Ve şimdiye kadar bir tane bile aracımızın her hangi bir yerde bir hendek yapımında bir barikatta kullanıldığına hiçbir bilgi ve belge bulamadılar. Çünkü yok böyle bir şey. Aylardır en yetkili ağızlardan ve onların her söylediğini doğru kabul eden bazı medyadan hatta onların söylemediğini de masa başında üreten bazı medyadan böyle bir algı üretiliyor. Fakat bunun Türkiye'yle faydası yoktur. Bunun herkesin bilmesi lazım, yalan üzerine bir gelecek kurulamaz."

Belediye çalışanları

Kışanak, "Belediye yatırım yapmıyor, çalışanlara bu kadar paralar ödüyor" şeklinde haberler üzerine de müfettişlerin çalışma yaptığını belirterek, "Sonuçta yasada bir düzenleme var. Hiçbir belediye gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını personele ayıramaz. Bizde de böyledir. Yasal sınırlar içerisinde bu çalışmalar yapılıyor ve bunların tamamını da müfettişler denetledi. Hatta Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmedik şekilde müfettişler sahaya çıktılar, tek tek park bahçe işçilerini, temizlik işçilerini, yol yapım çalışmalarında çalışan işçileri sahada tek tek kimlik kontrolü yaptılar. Bu kişi sen misin? TC kimlik numaran bu mu? Sen ne iş yapıyorsun diye sahada tek tek gidip işçileri denetlediler. Bu nu çok net iddia ediyorum Türkiye'de hiçbir belediye bizim gibi etik yaklaşmıyor bu konuda, son derece iddialıyız bizde bir tane bankamatik memuru yoktur. İşe gelmeden maaşını alan tek kişi yoktur" diye konuştu.