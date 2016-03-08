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Diyarbakır'da yol yapım çalışmaları yasaklandı

Kent merkezinde ve 17 ilçede yol ve kaldırım yapım çalışmaları durduruldu

08 Mart 2016 17:29

Diyarbakır Valiliği, PKK’lıların ve yandaşlarının hendek kazma, barikat kurma gibi yasa dışı terör eylemlerinde belediye hizmetlerinde kullanılan kum, parke ve kaldırım taşlarının kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, il genelinde ikinci bir emre kadar yol ve kaldırım yapım çalışmalarını durdurdu.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir imzasıyla ’kanunsuz eylemler’ başlığıyla merkez ilçeler dahil olmak üzere 17 ilçe belediye başkanlıklarına gönderilen yazıda ikinci bir emre kadar yol, kaldırım gibi çalışmaların durdurulması istendi.

Yazıda şöyle dendi:

"Son dönemlerde ilimiz ve dış ilçelerde PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından özellikler hendek kazma, barikat kurma, kum, hafriyat dökmek ve çöp konteynırları ile yolları kapamak sureti ile sözde özerklik ve kanton bölge ilan etmek amacıyla birçok yasadışı terör eylemi meydana gelmiş, özellikle hendek kazma ve barikat oluşturmak suretiyle güvenlik güçlerinin görevlerini engelleme ve kamu düzenin bozulmasına yönelik eylemlerde belediye hizmetlerinde kullanılan kum, parke taşları ve kaldırım taşlarının kullanıldığı değerlendirilmiş ve gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı ilimiz dâhilinde meydana gelebilecek ve kamu düzenini tehlikeye düşürebilecek olayların engellenebilmesi amacı ile belediyeniz sınırları içerisinde yol ve kaldırım yapım çalışmalarında asfalt, kum, parke taşı ve kaldırım taşı kullanımını içeren fen işleri çalışmalarınızın valiliğimiz tarafından verilecek ikinci bir emre kadar durdurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunu rica ederim." 

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