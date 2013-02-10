Kışanak: Yolumuz Demokratik Cumhuriyet, Özerk Kürdistan

Antalya Kepez'de konuşan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak hükümetin imralı görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kışanak "Dümdüz bir yolumuz var. O da demokratik cumhuriyet, özerk Kürdistan'dır" dedi.

1500 kişinin Kürtçe sloganlar eşliğinde karşıladığı Kışanak, "Sizler bu sevgiyi ülke hasretiyle gösteriyorsunuz. Topraklarınızdan kopup buralara gelmek zorunda kaldınız. Bu hasreti bizimle gidermeye çalışıyorsunuz. Başka büyük bir hasret daha var; O da Kürt halkı önderi sayın Öcalan'a duyulan hasrettir. Ben inanıyorum sizler de bu kararlı, mücadeleci duruş olduğu sürece bu hasret de bitecek. Bir gün Kürt halkı önderiyle buluşacaksınız, bu hasreti gidereceksiniz" dedi.

"Bir tek kişinin ağzından bir ülke yönetilemez"

Hükümetin İmralı görüşmelerinde çözüm sürecini doğru yönetemediğini söyleyen Kışanak, hükümetin çeşitli planlar kurup bunun içinde oynamaya çalışması halinde kaybedeceğini söyledi. Konu ile ilgili olarak Kışanak "Bizim çetrefilli, anlaşılması zor bir yolumuz yok. Dümdüz bir yolumuz var. O da demokratik cumhuriyet, özerk Kürdistan'dır. Artık 21'inci Yüzyılda bir tek kişinin ağzından bir ülke yönetilemez. Bu yetkileri yerellere, bölgelere devredeceksiniz, demokratik bir sistemi kabul edeceksiniz. Biz Kürt halkı olarak kendi özerkliğimizi, dilimizi, tarihimizi özgürce yaşamak istiyoruz. Ama bu yetmiyor. Herkes kendi özerkliğini, özgürlüğünü yaşamalıdır." dedi.

"Kim çoğulcu, demokratik bir anayasadan yana tavır alırsa onunla çalışırız"

Gülten Kışanak yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak "Şimdi anayasa yapım sürecinde 'Acaba BDP ile AKP birlikte hareket edebilir mi' diye bir tartışma başladı basında. Bizim 'şu partiyle birlikte bir anayasa yapmam, onunla yapmam, şununla yapmam' diye özel bir kategorimiz yok. Kim özgürlükler konusunda yapıcı olursa, bu ülkenin sorunlarını çözecek çoğulcu, demokratik bir anayasadan yana tavır alırsa biz onunla birlikte halkımıza bir barış anayasası armağan etmek için çalışırız. Yapılacaksa bir anayasa ve buna yeni anayasa diyebileceksek, o anayasanın barış anayasası olması lazım. Eğer AKP böyle bir anlayışa gelirse, böylesine özgürlükçü bir çizgiye gelirse biz zaten buna hazırız." açıklamasında bulundu.

"BDP'yi kurumsal olarak muhatap almadılar"

Konuşması sırasında sık sık Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine Kışanak, "Ben ne koşunursam konuşayım, sizin tek gündeminiz var o da sayın Öcalan'ın özgürlüğü, biliyorum. Arkadaşlarımız İmralı'ya gitti, sayın Öcalan'la görüştüler, tüm halkımıza özellikle de kadınlara sevgi ve selamları var" dedi. Gültan Kışanak, İmralı'ya ikinci bir heyet gönderilmesi konusunun açıklığa kavuşturulmadığını belirten Kışanak "BDP'yi kurumsal olarak muhatap alıp, şimdiye kadar bize ne bilgi paylaştılar ne bir öneride bulundular. Yarın parti grubumuzda, ertesi gün de MYK'da toplanıp, tartışacağız ve bir kez daha oyalamaya izin vermeyecek şekilde gündemlerine, önlerine bir öneri koyacağız" dedi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Kışanak, demokratik bir Suriye'nin inşa edilebilmesi için en güçlü katkıyı Kürt halkının yaptığını belirtti.

CHP milletvekili Birgül Ayman Güler'in meclis kürsüsünde söylediği, 'Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eşdeğerde gördüremezsiniz' sözlerine de değinen Kışanak, "Şimdi biz bunlara soruyoruz; Sizin neyiniz bizden fazla, kulaklarınız mı bizden fazla? Niye sizle biz eşit olamıyoruz?" dedi.

"Kürt halkının diline ve kimliğine saygı göster"

Konuşmasının sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz ayrımcılık yapmıyoruz, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz" sözlerini de değerlendiren Gültan Kışanak, "Buradan sesleniyoruz, bu sözü samimi olarak söylüyorsan, inanarak söylüyorsan, gereğini yapmalısın. Çünkü yaradan, yaradılanı sadece cisim olarak yaratmıyor. Bir varlık olarak yaratırken, dilimizi de kimliğimizi de veriyor. O zaman dilimize de kimliğimize de saygı göstereceksin, kabul edeceksin" dedi.