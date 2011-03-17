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Politika

KIŞANAK: KÜRT SORUNU ÇÖZÜMÜ KAPIYA GELMİŞ BİR SORUNDUR NUSAYBİN (A.A)

17 Mart 2011 01:15

-KIŞANAK: KÜRT SORUNU ÇÖZÜMÜ KAPIYA GELMİŞ BİR SORUNDUR   NUSAYBİN (A.A) - 16.03.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Kürt sorunu artık çözümü kapıya gelmiş bir sorundur'' dedi. Kışanak, Nusaybin Sebze Halinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ''Demokratik Özerkliğin'' siyasi proje olmasının yanı sıra ekonomik ve sosyal bir proje de olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Demokratik Özerklik, halka hizmet sunmanın projesidir. Halk iktidarının projesidir. Kürt sorunu artık çözümü kapıya gelmiş bir sorundur. Artık hiç kimse bu sorunu çözümsüzlüğe getirmeyecek. Demokratik Çözüm Çadırı kurduk. Halk olarak nasıl bir çözüm istediğimizi hep beraber konuşacağız, irademizi açığa çıkartacağız.  Kürdistan 80 yıl boyunca hizmet görmedi, 80 yıl boyunca bize her şeyi çok gördünüz, yolumuzu yapmadınız, içme suyu getirmediniz. Halkı yönetime katmadınız. Ne zaman ki bu halk mücadele etti, kendi halkçı belediyelerini kurdu, o zaman hizmet ile tanıştık. Biz hizmeti kendi yönetimimizde gördük. Biz bu mücadeleyi bütün boyutlarıyla yürütüp 'Demokratik Özerk Kürdistan'ı gül bahçesi yapacağız. Baştan sona imar edeceğiz. Halkımıza en layık olduğu hizmeti sunacağız. Çektiğimiz bütün acılara rağmen birlikte yaşamdan vazgeçmedik.'' Hükümetin seçim bahanesiyle hiçbir şey konuşmadığını, seçimi koz olarak kullandığını öne süren Kışanak, ''Oy istemeden önce söyleyecek bir sözün varsa söyle, yoksa otur yerine. Bu halk kendi özerkliğini kurar. Bu hükümetin çözüm önerileri yok, kapalı kapılar ardında tasfiye politikası var. Kürtler adına yazan çizen aydınlar, herkese sesleniyorum. Cumhuriyet kurulurken, bu halka çok sözler verildi. Hiçbiri yerine getirilmedi. Yine aynı hatalara düşmeyelim, birlikte hareket etmemiz lazım'' dedi. 

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