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Politika

Kışanak: Artık çözümü konuşuyoruz, siyasi operasyonlara son verilsin

KCK'dan cezaevinde 10 bini aşkın tutuklunun olduğunu söyleyen BDP'li Kışanak, 'Kürt sorunun konuşulduğu bu süreçte artık siyasi operasyonlara son verilmesi gerekir' dedi

31 Ocak 2013 20:23

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Kürt sorununda artık çözümü konuşmaya başladıklarını, bu nedenle siyasi operasyonlara derhal son verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi

BDP Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, Siirt E Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat cezaevinde kalan Kışanak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, KCK operasyonları yüzünden cezaevinde 10 bini aşkın kişinin tutuklu bulunduğunu belirterek, "Kürt sorunun konuşulduğu bu süreçte artık siyasi operasyonlara son verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekir" dedi.

PKK’lı yöneticilerin Kandil’den sınır dışına çıkılmayacağı yönünde açıklamalarının sorulması üzerine Kışanak,şunları söyledi:

"Bu konuda bizim bir şey söylememiz mümkün, değil doğru da değil. Bizim ancak söyleyebileceğimiz şey şudur ki, müzakerelerin kesilmeden doğru temelde gerekli mekanizmalarını kurarak sürdürmek gerekir. BDP olarak ısrarla bunu savunuyoruz. Kürt sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözülebilecek bir sorundur. Hükümet bu yolu tercih ettiyse, böyle bir görüşme başlattıysa, sayın Öcalan ile artık bunun bir müzakereye dönüşmesi, sürecin ilerleyerek bu ülkede hem barışın hem özgürlüklerin temin edildiği bir hedefe varması için bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda silahların hangi zamanda hangi koşullarda nasıl devreden çıkacağına dair bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Fakat hükümet bu müzakerelerin usulüne uygun, dünyada yaşanmış pratiklerine uygun yol yöntemlerle ilerletirse, biz BDP olarak bu süreçte her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bunu yapabilme imkanlarımız da var."

 

’4’üncü yargı paketiyle ilgili bilgimiz yok'

 

Kışanak, 4’üncü yargı paketiyle ilgili hükümetin partilerine henüz bir bilgi vermediğini de belirterek, "Biz 4’üncü yargı paketinin kapsamında neler var bilmiyoruz. Açıkça çağrı yapıyoruz hükümete diyoruz ki, 4’üncü Yargı paketi kapsamında bir reform yapmak istiyorsanız, hak ve özgürlükler temelinde adaletin temel beklentileri ve kriterleri temelinde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, biz BDP olarak katkı yapmaya hazırız" dedi.

 

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