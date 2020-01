Kısakes Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ile birlikte kısa film gösterimleri gerçekleştirerek ülkemizi yurt dışında da temsil eden Kısa Kes Film Festivali bu yıl üçüncüsünü düzenledi. Tarihi Ortaköy Feriye Sineması’nda gerçekleştirilen festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Sinema profesyonelleri ve genç sanatçılarıözel tematik gösterimler, söyleşiler ve tanışma etkinlikleriyle Ortaköy Feriye Sineması’nda bir araya getiren Kısakes Kısa Film Festivali, katılımcılara Feriye’de film izleme keyfini yeniden yaşattı. İlker Canikligil, Gökhan Tiryaki, Bronwyn Cornelius, Sydney Levine ve Pierre Lapeyrade gibi isimlerin sinemaseverlerle buluştuğu festival, 29 Eylül akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşen, sunuculuğunu Can Çelikay’ın yaptığı ve İstanbul indie sahnesinin grubu The Away Days’in sahne aldığı görkemli bir ödül töreni ile son buldu. Ödül töreni sonrası Berlin Film Festivali Dj’leri Chika&SoulMind performanslarıyla sinemaseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

FESTİVAL TEMASI: YAŞAYAN ŞEHİR

Ödül töreninde öğrenci filmleri arasından seçilen en iyi kısa filmler ile bu seneki teması ‘Yaşayan Şehir’ olan ve Saraybosna Film Festivali ortaklığıyla gerçekleştirilen Pitching Platformu kapsamında projeleri desteklenen yarışmacılar ödülleriyle buluştu.

Kurmaca dalında Kısakes 2017 Yarışma Finalisti Ivan Shokha ise; Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde yüzde 100 burslu olarak yüksek lisans programında eğitim hakkı kazandı. Ödülünü Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy tarafından aldı.

Bu senenin ödül kazananları:

En İyi Kurmaca Ödülü: 128 / Onur Atalay Şenol - Türkiye

BAU Özel ve Seyirci Özel Ödülü: Fingermen / Ivan Shokha - Ukrayna

Ekip Özel Ödülü: Call of Cutesness / Brenda Lien - Almanya

Jüri Özel Ödülü: Hunted /Yen-Hsun Chen - Tayvan

En İyi Animasyon Ödülü: Retouch / Yi-shan, Wang - Yu-ru, Lin - Yi-Hsuan, Lee - Xiao-Han - Ya-Yuan, Hsu - Tayvan

Mansiyon Ödülü: On Board! / Charline Parisot - Fransa

Pitching Platformu Yaş Sınırsız Kategori Kazananları:

Muzaffer / Kartal Gür

Beyaz Bir Gece / Özgür Can Uzunyaşa

Pitching Platformu Üniversite Öğrenci Projeleri Kategori Kazananları:

Fear / Mirjana Galic

Beyhude / Arman Ertürün