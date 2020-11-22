Kısa Dalga'dan 'Şiileşen Aleviler' podcasti: Tarihsel kökeninde ne var; Diyanet’in ve devletin Şiileşmeye bakışı nasıl?

Kısa Dalga'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Agah Hazır, 'Alevilerin Şiileşmesi’ konusunda çalışmalar yapan Hitit Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Mustafa Onur Tetik ve araştırma görevlisi Nail Elhan ile 'Şiileşmeyi' konuştu.

Podcast yayınında yanıt aranan sorular şöyle;

"Bazı Alevilerin Şiileşmesi ne zaman başladı?

Tarihsel kökeninde ne var?

Hangi şehirde ne kadar Şiileşen Alevi var?

Alevilerin Şiileşmesinin önünü açan SHP’li milletvekili kimdi?

İran, Şiileşmeye katkı sunmak için neler yapıyor?

Diyanet’in ve devletin Şiileşmeye bakışı nasıl?

Aleviler, Şiileşmeye nasıl bakıyor, hangi itirazları ileri sürüyor?"