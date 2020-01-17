Kısa Dalga'dan 'Cinselliği nasıl yaşıyoruz' podcasti: Seks dertleri, seks mutlulukları

Kısa Dalga Podcast’in hazırladığı “Cinselliği Nasıl Yaşıyoruz?” podcast serisinin üçüncüsünde herkesin konuşmaktan çekindiği cinsel işlev bozuklukları üzerinde duruluyor.

Nazan Özcan'ın hazırladığı “Seks dertleri, seks mutlulukları” isimli serinin üçüncü podcastinde Türkiye’de kadın-erkek ayrımı yapmadan her üç kişiden biri hayatının bir döneminde cinsel sorunlar yaşadığı anlatılıyor. Verilere göre Türkiye’de erkekler en çok erken boşalma ve sertleşme bozukluğu ile uzmanlara başvururken, kadınlarda en çok görülen cinsel işlev bozukluğu vajinismus (ağrı nedeniyle ilişkiye giremem sorunu) olarak karşımıza çıkıyor.

27 yaşındaki vajinismus hastası bir genç kadın tedavi olduktan sonra vajinismusu “Hastalıktan ziyade bir semptom diyorlar. Bacaklarımı kapama, ağlama, korku. Zevk almanın önüne korkunun geçmesi. Bilinçaltının inanması lazım. Acı çekeceksin diye toplum korkutmuş” diye anlatıyor.

Ayrıca podcastte uzmanlar kadın ve erkek orgazmını anlatırken, cinsellikte sadece orgazm süresi olan 5 ile 15 saniye arasına değil, cinselliğin tümüne odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Cinsel Eğitim ve Tedavi Derneği yönetim kurulu üyesi psikiyatr doktor Ceyda Güvenç, cinsel işlev bozukluklarının bütün dünya ölçeğinde yüzde 95 psikolojik nedene bağlı olduğunu söylüyor. CETAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ejder Yıldırım ise “Toplumda sertleşme ile ilgili vakalar, bize yapılan başvuruların yüzde 50’si gibidir. Geç boşalmalar daha nadir. Kadınlarda vajinismus yüzde 50’lerdedir. İstek bozuklukları ikinci sıklıkta” diyor. Uzmanlar ayrıca vajinismusun dünyada pek görülmediğini ama Türkiye’nin toplumsal yapısı nedeniyle çok sık rastlandığı tespitini yapıyor.

Uzman doktor Ceyda Güvenç, “Yazın bizim hastalarımız çoğalır, gurbetçi vatandaşlarımız gelir. Çünkü yurtdışında bir hekime gittiğinde zar korkusunu anlayamadıklarını söylüyor hastalar” diye anlatıyor. Prof. Dr. Ejder Yıldırım, cinsel doyum için en verimli yaşların sanılanın aksine 40’lı yaşlar olduğunu belirtirken, psikiyatr doktor Aytül Tükel orgazm taklidinin hala yoğun olarak yapıldığını söylüyor. Uzmanlar penis boyunun değil işlevinin önemli olduğunu hatırlatırken, podcastte konuşan kadınlar ne diyor?