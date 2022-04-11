Kısa Dalga’da yeni dönem; yeni ekip, yeni site

T24 Medya

Gazeteci Kemal Göktaş’ın kurucusu ve yayın yönetmeni olduğu Kısa Dalga, web sitesini yeniledi ve çok sayıda deneyimli editör ve yazarı kadrosuna aldı. Kısa Dalga’dan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Kısa Dalga, 2019’da podcast platformu olarak çıktığı yolculuğuna büyüyerek devam ediyor.

Yayın koordinatörlüğünü Demet Bilge Erkasap’ın üstlendiği Kısa Dalga’nın yazı işleri ekibinde Özgür Topuz, Erdal Erkasap, Beril Köseoğlu, Mühdan Sağlam, İnan Su Kıyıcı ve Sinem Erenler yer alıyor.

‘Gazeteciler iyi gazetecilik için buluşuyor’ sloganı ile yeni döneme giren Kısa Dalga güçlü bir yazar ve podcaster kadrosu da oluşturdu. Sedat Bozkurt, Hale Gönültaş, Timur Soykan, Mehveş Evin, Ersan Atar, Bahadır Özgür, Mahmut Aydın, Özge Mumcu Aybars, Azmi Karaveli, Can Ertuna, Cengiz Erdinç, İlhan Uzgel, Beril Eski, Emek Erez, Mühdan Sağlam, Dilek Gedik, Cem Erciyes, Alev Özkazanç, Mehmet Deprem, Özlem Kaygusuz, Adnan Ekinci, Mehmet Karlı, Serhat Tutkal, Samim Akgönül, Evren Aybars, Yeşim Özdemir, Pervin Metin, Rengin Arslan, Melis Tufur, Hüseyin Çalışkaner ve Tezcan Karakuş Candan yazı ve podcastleri ile yeni dönemde Kısa Dalga’ya katkıda bulunacak.”

Göktaş: Hedef bağımsız, nesnel, iyi gazetecilik

Yeni dönemde “haberin doğru ve analitik biçimde verilmesine öncelik vereceklerini” belirten Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş “Kısa Dalga’nın podcast haber dosyaları ve söyleşileri alanına öncülük eden ve aynı zamanda araştırmacı gazeteciliğin önemli örnekleri arasında yer alıyor. Bu deneyimi ve birikimi günlük online haber sitesi ile birleştirmek için geçen yıl adım atmıştık. Başladığımız yeni dönemde Kısa Dalga çok güçlü bir editör ve yazar kadrosu ile bütün olumsuz koşullara rağmen giderek büyüyen bağımsız, nesnel ve iyi gazeteciliğe katkıda bulunmayı hedefliyor” dedi.

Kısa Dalga, kisadalga.net internet adresinden ve Twitter’dan @kisadalgamedya hesabından takip edilebiliyor.