Kış sporları denince...



İsviçre Alpleri - St. Moritz’i çevreleyen Engadin vadisi... İsviçre denince akla gelen her şeyi burada bulmak mümkün. Ülkenin güney doğusundaki bu küçük köy 150 yıldan bu yana kış sporları meraklılarını ağırlıyor. Her şey oldukça mütevazı başlamış. Ancak 5 bin 700 nüfuslu köy günümüzde yüksek sezonda yaklaşık 25 bin konuğu ağırlıyor.

Sonia Bogner, 40 yıldan bu yana kışları St. Moritz'e geliyor ve "Dağlar, hava, kar... Her şey çok etkileyici, çok heyecan verici" diyor. St.Moritz Belediye Başkanı Sigi Asprion ise "Burada mevcut olan lüks otelcilik herkesin gücünün yeteceği bir şey değil. Bu güneş gibi, kar gibi bizim için vazgeçilmez bir olgu" şeklinde konuşuyor.

Kulm Otel Müdürü Heinz Hunkeler, "Işık ve dağlar bizim için elbette çok önemli bir faktör oluşturuyor. Pek tabii ki bir de Grand Hotel ve etrafında çok erken bir tarihte yaşanan gelişmeler" diyor.

Tarihi 1864'e dayanıyor

St. Moritz'te yaşanan bu gelişim Kulm Otel’de başladı. Müdür Johannes Badrútt 1864'te burada kış turizminin temelini attı. O zamana kadar ziyaretçiler sadece otele yazları kür için geliyordu. Badrutt 6 İngiliz turistle kışın da terasta sadece gömlekle oturabileceklerine dair bahse tutuştu. Aksi takdirde otel müdürü turistlerin seyahat masraflarını karşılayacaktı.

Heinz Hunkeler, "Bundan 150 yıl önceydi. Güneş aynı güneş, hava aynı sıcaklıkta..." ifadelerini kullanıyor.

Tahmin edilebileceği gibi iddiayı Badrutt kazandı. İngilizler evlerine güneşten bronzlaşmış şekilde döndü. Her kış buraya gelmeye başladılar. St. Moritz kısa sürede zenginliğin ve güzelliğin simgesi haline geldi. Bu ışıltı birçok ünlüyü de buraya çekti. Gunther Sachs und Brigitte Bardot da orada kayak tatili yaptı.

Heinz Hunkeler, "Bir Venedik karnavalı düzenlemek için yemek salonlarında verilen büyük balolara akın ettiler, çılgınca ve birbirinden harika birçok şey yapıldı, çok heyecan verici zamanlardı" diyor.

Alışveriş caddesi

St. Moritz'in alışveriş caddesinde neredeyse İsviçre'nin başka hiçbir yerinde olmayan ultra lüks mağazalar bulunuyor. Alman modacı ve film yapımcısı Willy Bogner de eşi Sonia ile birlikte alışveriş yapmaya bayılıyor. Bogner yaklaşık 30 filmini St. Moritz yakınlarında çekti.

Willy Bogner, "Şurada İran Şahı'yla ve buraya gelen daha pek çok kişiyle söyleşi yapmıştım. Fiat'tan Gianni Agnelli ile örneğin. O çılgın zamanlarda bu gayet kolaydı" şeklinde konuşuyor.

Willy Bogner 50 yıldan bu yana kışları St. Moritz'de geçiriyor. Bogner ilk büyük kayak yarışmasını da burada kazandı: "17 yaşında olduğunuz zamana dair anıları hatırlıyorsunuz. O zamanlar nasıl, şimdi nasıl hissettiğinizi düşünüyorsunuz. Neler değişti, neler aynı kaldı... O zamanlar eski ahşap parçalarıyla, bugün süper modern kayak takımlarıyla yapılıyor da olsa değişmeyen kayak yapmanın verdiği haz."

Bölgedeki en meşhur kayak pistleri Corviglia ve Corvatsch'da bulunuyor. Burada klasik kayak pistinden, serbest stil için derin kara kadar her tür olanak mevcut.

St. Moritz'te kış sporları uzun yıllardır harika bir şekilde pazarlanıyor. Bunu afişlerde de görmek mümkün. Ancak İsviçre'nin birçok bölgesinde olduğu gibi St. Moritz'te de kayak tatili yapmak maddi açıdan herkesin harcı değil. Bu nedenle son birkaç yıldır gelen turist sayısında bir düşüş göze çarpıyor. 150'nci yılında eski şaşaalı günlere geri dönmek için Willy Bogner kış sporları tarihini kendi perspektifiyle yeniden değerlendirmiş.

Willy Bogner, "Bu sporun en heyecan verici tarafı yaratıcı ve hep yenilik peşinde koşan genç bir topluluğa hitap etmesine rağmen hiç değişmeyen bir fenomeni barındırması. Dağın tepesinde tek başına durup etrafına baktığında doğayla yaşadığın bu deneyim. İşte bu hiç değişmiyor" diyor.

İsviçre'nin karlı zirveleri 150 yıldan bu yana kış tutkunlarını kendine çekiyor. Birçok şey eski zamanlarda olduğu gibi değil ancak dağların büyüsü hiç değişmedi.