T24 - Kış saati uygulaması sona eriyor. 28 Mart Pazartesi günü saat 03.00'te saatler 1 saat ileri alınacak.





Kış saati uygulamasına 31 Ekim 2010 tarihinde geçilirken, saat 04.00'te saatler bir saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 10 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.





Buna göre, enerji tasarrufu yapılması, Avrupa ülkeleriyle saat birliğinin sağlanması, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin azaltılması amacıyla, 28 Mart Pazartesi günü tüm yurtta saatler, saat 03.00'ten (pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece) itibaren saatler bir saat ileriye alınacak.





Yaz saati uygulaması, 30 Ekim 2011 tarihinde Pazar günü saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınması ile sona erecek.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yaz saati uygulaması programı çerçevesinde her yıl orta ölçekli bir santralin ürettiği enerji kadar tasarruf elde ediliyor. İleri saat uygulaması işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından önem taşıyor.







YGS nedeniyle bir gün ileri alındı





Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bakanlar Kuruluna yaptığı öneri ile ileri veya geri saat uygulamasına her yıl Mart ve Ekim aylarının son pazar günü (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlanıyordu.





Bu yıl Mart ayının son pazar günü aynı zamanda Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) yapılması nedeniyle öğrencilerin bu durumdan etkilenebileceği gündeme geldi. Bakanlar Kurulunun konuyu değerlendirmesi üzerine YGS sınavı nedeniyle bu yıl ileri saat uygulaması bir gün sonraya alındı.



