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Sağlık

Kış öncesi grip aşısı uyarısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr

04 Ekim 2017 16:24

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Kartal, soğumaya başlayan havaların ardından grip salgını yaşanabileceği uyarısında bulunarak, özellikle risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırmasını önerdi.
Denizli Devlet Hastanesi\'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Kartal, ekim ayına girilmesiyle birlikte havaların soğumaya başladığını belirterek, düşen hava sıcaklığıyla birlikte toplumdaki her yaş grubunu etkileyebilen grip hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Uz. Dr. Ayşegül Kartal, gripten korunabilmek için özellikle risk grubundakilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Kartal, \"Gripten korunabilmek ve salgınların önüne geçebilmek için en etkili yöntem her yıl yapılan aşılamadır. Aşının koruyuculuğu oldukça yüksek olup özellikle yaşlılarda hastaneye yatış oranını azaltmaktadır\" diye konuştu.
65 yaş ve üzeri kişilerin risk grubunda yer aldığını belirten Uz. Dr. Kartal, \"50 yaş, özellikle 65 yaş üstü olan herkes, kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer hastalığı olanlar, nörolojik, hematopik, metabolik hastalığı olanlar, diyabet (şeker) hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, kanser hastaları, radyoterapi, kemoterapi alanlar, uzun süredir kortizon kullananlar, 6 ay- 5 yaş arası çocuklar, aspirin kullanan 6 ay-18 yaş arası çocuklar, gebeler ya da gebe kalanlar, bakımevinde kalanlar ve burada çalışanlar, aşırı şişmanlar, mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır\" dedi.
Grip aşısı sonrası gribe yakalanma olasılığının azaldığını ve toplumda hastalığın yayılmasının engellendiğini belirterek grip aşısının her yıl yaptırılmasını öneren Kartal, aşı olmak için en iyi dönemin eylül, ekim ve kasım ayları olduğunu söyledi.

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