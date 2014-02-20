‘Kış olimpiyatları tehlikede’



Olimpik Kış Oyunları'nın açılışında olimpiyat stadında yapay kar kullanıldı. Oyunların ikinci haftasında gerçekten kar yağdı ancak sadece dağlara. Karadeniz kıyısındaki Soçi'de daha çok gökyüzünde güneş parlıyordu. Şortla koşanlar, kısa kol giymiş muhabirler, güneş gözlüklü taraftarlar… Olimpiyat parkı daha çok yaz oyunlarını hatırlattı. 18 derece hava sıcaklığında müsabakaları izleyen bir Rus, “Bence bu harika. Benim memleketimde hava sıcaklığı şu anda eksi 30 derece” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Soçi bu yıl pek çok rekor kırdı: Tarihteki en pahalı kış oyunları, en fazla disiplin ve tüm yılların en sıcak kış oyunları. Avusturyalı coğrafyacı Robert Steiger DW'ye verdiği demeçte, “Soçi, açık ara şu ana kadarki Kış Oyunları'nın en sıcak müsabaka yeri. Bu sadece kent için geçerli değil, dağlardaki müsabaka yerleri için de aynı durum söz konusu” şeklinde konuştu.

Yıllardır kış sporlarının yapıldığı bölgelerdeki küresel ısınma konusunda araştırmalar yapan Steiger, kısa bir süre önce Kanada Waterloo Üniversitesi ve Avusturya'daki Innsbruck Yönetim Merkezi'nden meslektaşlarıyla yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, Olimpik Kış Oyunları'nın geleceği tehlikede ve iklim değişikliği pek çok bölgede kış sporlarını imkânsız hale getirebilir.

Kar yağışındaki azalma ve ortalama sıcaklıklara atıfta bulunan Steiger, "Sonuçlarımıza göre Soçi 2050 yılında artık kış sporları için güvenli bir yer olmayacak. Soçi, iklim açısında güvenli olarak nitelendirdiğimiz sınırdaki değerlere çok yakın. Kar vardı ancak hava çok sıcak ve bunun mücadelelerdeki kar ve buzlanma koşulları üzerinde negatif etkileri oldu” dedi.

'Daha sıcak bir dünyada Kış Oyunları'

Ancak Soçi bu konuda yalnız değil. Kanadalı ve Avusturyalı araştırmacıların çalışmalarına göre, yüzyılın sonuna kadar şu ana kadar Kış Oyunları’nın oynandığı 19 bölgeden sadece 6'sı hâlâ bu sporlar için uygun olacak. Diğer bölgelerde ise havanın çok sıcak olacağı belirtiliyor. “Daha Sıcak Bir Dünyada Kış Olimpiyatları'nın Geleceği” adlı çalışmanın başyazarı Daniel Scott da küresel ısınma nedeniyle geleneksel kış sporu bölgelerinden çok azının Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak durumda olacağını vurguladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de oyunlarla ilgili kuralları daha açık hale getirdi. Buna göre, oyunların oynanacağı bölgede 10 yılın 9'unda şubat ayı başında en az 30 santimetre kar olması koşulu var. Ayrıca gün boyunca sıcaklıkların da eksilerde olması gerekiyor.

Araştırmada, şu ana kadar Kış Oyunları'nın oynandığı bölgelerdeki ortalama sıcaklığın da arttığı görülüyor. 1920-1950 yılları arasındaki süreçte söz konusu bölgelerde ortalama sıcaklık 0,4 dereceydi. 1960'lı yıllardan 1990'lı yılların sonuna kadarki zaman diliminde bu oran 3,1 dereceye çıktı. 21'inci yüzyıldaki müsabakalarda sıcaklık 7,8 dereceye yükseldi. Soçi ile ilgili sonuçlar ise henüz gelmedi.

Dağlara dönüş mü?

Gelişmeler ışığında Steiger, gelecekte oyunların asıl kökenine yani dağlara dönebileceğine dikkat çekiyor. Dağlarda havaalanı bulunan büyük kentler ya da mükemmel altyapılar olmasa da yeterince kar olacağını belirten Steiger, 15-20 yıl içinde oyunların tekrar kar yağmasının garantili olduğu bölgelere verilmesinin mantıklı olacağını vurguluyor.

Karar tabii ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin. Komite gelecekte, büyük oyunları yapay karın bulunduğu büyük metropollere mi yoksa gerçek karın bulunduğu dağlık bölgelere mi vereceğini seçmek zorunda kalabilir.