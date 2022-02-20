"Kış lastiğiyle ilgili mevzuattaki eksiklikler, kazalara yol açıyor"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD), Konya ve Çankırı’da meydana gelen otobüs kazalarının ardından, “Kış lastiği uygulanmasıyla ilgili mevzuattaki yetersizlikler ve eksiklikler, bu ve benzer kazaların oluşuna yol açmaktadır” açıklamasını yaptı.

TTKÖD, Konya ve Çankırı’da dün meydana gelen, toplam 8 kişinin öldüğü ve 69 kişinin yaralandığı iki ayrı otobüs kazasına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kış lastiği uygulamasıyla ilgili mevzuattaki yetersizliklere dikkat çekildi ve beş derneğin konuya ilişkin 8 Şubat’ta yaptığı ortak açıklama anımsatıldı.

TTKÖD’nin yazılı açıklaması şöyle:

“19 Şubat Cumartesi gününün erken saatlerinde iki ayrı otobüs kazasının meydana geldiği üzülerek öğrenilmiştir. Kazalardan biri Konya-Aksaray karayolunda 6 kişinin ölümüne, 42 kişinin yaralanması neden olurken Çankırı D100 karayolundaki diğer kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi de yaralanmıştır. Her iki kaza da olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmada otobüslerin kayarak şarampole yuvarlanmasıyla sonuçlanmıştır.

"Mevzuattaki yetersizlikler ve eksikler kazalara yol açmaktadır"

Ortak açıklamada da vurgulandığı üzere; kış lastiği uygulanmasıyla ilgili mevzuattaki yetersizlikler ve eksiklikler, bu ve benzer kazaların oluşuna yol açmaktadır.

Mevzuatta kış lastiği belgelendirme şartları belirlenmiş olup, bu lastikler ‘üç tepeli dağ içinde kar tanesi’ logosuyla tanımlanmıştır. Bir kişinin bile ölüm ya da yaralanma yoluyla mağduriyet yaşamaması için çabalayan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği olarak kanun ve tebliğde mutlaka yeni bir düzenleme yapılması ısrarının haklılığını, bu iki otobüs kazası göstermektedir.

Benzer tabloların tekrar yaşanmaması için kamuoyunun duyarlı olması, yetkililerin de konuya eğilmeleri gerekliliğini bir kez daha hatırlatırız.”

"Ortak bildiride sorunlar ve öneriler sıralanmıştı"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği, Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği, Fahri Trafik Müfettişleri Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği tarafından 8 Şubat’ta yayınlanan “Kış Lastiği Kanunu ve Tebliği Yetersiz” başlıklı ortak açıklamada, mevzuattaki sorunlar şöyle sıralanmıştı:

“Kanun (65/A maddesi) kış lastiği istemesine karşın tebliğ ‘M artı S’ lastiğini yeterli sayıyor.

Tebliğ, yük taşımasına rağmen TIR römorklarını kış lastiği kapsamına almıyor.

Çekicilerin çeker dingilleri fabrika çıkışı kış lastiği olmayan ‘M artı S’ lastik takılı olduğu için TIR’ların yaz-kış aynı lastiklerle dolaşmasının önü açılıyor.”

Ortak açıklamada mevzuata ilişkin değişiklik önerileri şöyle anlatılmıştı:

"Şehirlerarası otobüslerin tüm tekerlerinde kış lastiği istenmeli"

“Kışın takılması gereken lastik, kanunda ‘kış lastiği’ olarak yazılmışken tebliğde ‘M artı S lastiği’ de kış lastiği sayılmakta. Bu eksikliği gidermek için sadece (3PMSF) logolu kış lastiği kullanımı zorunlu tutulmalı.

Tebliğe göre şehirlerarası otobüslerin sadece çeker dingiline M artı S lastiği takılması yeterli. Fakat diğer dingillerde bulunan lastikler de azami derecede önemli olduğundan, tüm tekerlerde kış lastiği (3PMSF) istenmeli.

Tebliğe göre TIR römorkları için kış lastiği zorunlu değil. Kanuna aykırı olan tebliğ düzeltilmeli ve römorklar için de kış lastiği zorunlu olmalı.

Tebliğ, kanunun düzenlemesinin ötesine geçerek otomobillere de dolaylı şekilde kış lastiği zorunluluğu getiriyor. Yasal mevzuat yeniden düzenlenerek bu çelişki ortadan kaldırılmalı ve tüm karayolu taşıtları için kış lastiği düzenlemesi getirilmeli. Karayollarımızdaki toplam araç parkının içinde yüzde 22,6 paya sahip ticari araçlara zorunluluk getirilirken yüzde 54,3’lik paya sahip otomobillerin kış lastiği zorunluluğu dışında tutulması, trafikte yol güvenliği açısından özel otomobilleri, kış aylarında (7 derece altındaki havalarda) kaygan zeminlerde asfalt yüzeye tutunmasını azalttığı için kaza yapma risklerini artırarak trafikte en zayıf halka durumuna getirmektedir.”